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年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】

置業家居 2022/08/27

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概覽：位於台南老城區的舊建築，由於內部空間不符合三代人的生活需要，所以屋主聯絡UrbanWasabi方瑋建築師事務所負責改建工程。實用面積約750呎的3層複式「小全幢」，以三組對稱的J字橫樑組成。最底

...

欄名 : 家居頭條

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