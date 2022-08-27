  • 28°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 01:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

其他金獎設計概覽：

置業家居 2022/08/27

分享：

分享：

LAVO氫電池︰由澳洲LAVO自家研發的氫電池，其實是綠色氫氣，天然存在於水（H2O）中。通過電解過程，一公升水（不論是雨水、化淡海水或飲用水），足以產生13.3兆焦耳能量，相等於逾2,000瓦有用電

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

iF Design Award 2022 表揚永續設計
今日
iF Design Award 2022 表揚永續設計
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
今日
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】
今日
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】

你可能感興趣

iF Design Award 2022 表揚永續設計
今日 01:00
iF Design Award 2022 表揚永續設計
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
今日 01:00
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】
今日 01:00
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】

最新專欄文章 更多

iF Design Award 2022 表揚永續設計
今日
iF Design Award 2022 表揚永續設計
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】
今日
年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
今日
年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】
家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022
2022/08/20
家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
2022/08/20
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
家居 人工智能 裝修設計 家電 LG Samsung 頒獎禮 德國 歐元

上一篇文章

年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】

下一篇文章

對比色主題 沉穩簡約 為愛鳥打造專屬玻璃房
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？