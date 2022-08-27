LAVO氫電池︰由澳洲LAVO自家研發的氫電池，其實是綠色氫氣，天然存在於水（H2O）中。通過電解過程，一公升水（不論是雨水、化淡海水或飲用水），足以產生13.3兆焦耳能量，相等於逾2,000瓦有用電

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