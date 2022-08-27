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iF Design Award 2022 表揚永續設計

置業家居 2022/08/27

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2021年6月1日正式履新、接替榮休行政總統Ralph Wiegmann的Uwe Cremering，今年首度主持實體頒獎禮，宣布73個年度金獎設計，並為創作團隊送上最高榮譽。得獎名單中，不乏大家熟悉

...

欄名 : 家居頭條

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