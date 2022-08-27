iF Design Award 2022 表揚永續設計 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 2021年6月1日正式履新、接替榮休行政總統Ralph Wiegmann的Uwe Cremering，今年首度主持實體頒獎禮，宣布73個年度金獎設計，並為創作團隊送上最高榮譽。得獎名單中，不乏大家熟悉 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 今日 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 其他金獎設計概覽： 今日 其他金獎設計概覽： 你可能感興趣 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 今日 01:00 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 01:00 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 其他金獎設計概覽： 今日 01:00 其他金獎設計概覽： 最新專欄文章 更多 其他金獎設計概覽： 今日 其他金獎設計概覽： 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 今日 年度金獎推介：台灣JJJ House 特色「小全幢」住三代人【推介二】 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 今日 年度金獎推介：日本Hi Toilet 全球首個聲控公廁【推介一】 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 2022/08/20 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 2022/08/20 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 家居 人工智能 裝修設計 家電 LG Samsung 頒獎禮 德國