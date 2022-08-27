KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 洗澡可說是每日最放鬆的時間之一，而香港普遍家居都沒有足夠空間放置浴缸，而選擇淋浴間。最近著名衛浴及廚房品牌KOHLER，於今年推出全新Statement and Anthem淋浴系列，配備Anthem ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 今日 NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 2022/08/20 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 2022/08/20 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 2022/08/13 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 2022/07/23 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 消費資訊 家居