NETGEAR最新WiFi套裝系列 享受極速穩定寬頻網絡 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 現今世代，除了手機、電腦之外，家中亦有不少電子產品需要連接網絡使用。上網除了要快之外，保持穩定也十分重要；加上香港人多樓多，容易造成WiFi干擾。NETGEAR全新推出Orbi RBKE963，配備多 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 最新專欄文章 更多 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 今日 KOHLER全新淋浴系列 酒店級家居入浴體驗 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 2022/08/20 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 2022/08/20 IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 2022/08/13 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 2022/07/23 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 消費資訊 家居 寬頻