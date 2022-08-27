意大利antoniolupi 浮雕潔具 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 意大利衞浴潔具品牌antoniolupi，與世界知名建築師Carlo Colombo合作的系列多如繁星。最新以Flumood專利物料一體成形的Fluido臉盆與Bag置物架，儼如浴室的浮雕創作。壓軸介 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新材有道 最新專欄文章 更多 Scavolini臉盆 推廣在家運動 2022/07/30 Scavolini臉盆 推廣在家運動 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 2022/07/16 KETTAL新廚櫃 推崇極簡美學 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 2022/06/11 Marcel Wanders Studio出品 The New Classic系列 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 2022/06/11 瑞士kartell by LAUFEN 新色系浴室 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 2022/05/14 全新特輯《詹Sir驗樓團（加拿大篇）》 將於6月啟播 建材 意大利 消費資訊 傳統工藝 視覺藝術