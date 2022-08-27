意大利antoniolupi 浮雕潔具

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置業家居 2022/08/27

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意大利衞浴潔具品牌antoniolupi，與世界知名建築師Carlo Colombo合作的系列多如繁星。最新以Flumood專利物料一體成形的Fluido臉盆與Bag置物架，儼如浴室的浮雕創作。壓軸介

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欄名 : 新材有道

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