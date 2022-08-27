Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味 置業家居 2022/08/27 分享： 分享： 近來天氣反覆無常，經常下驟雨，衣物難以晾乾，加上疫情下更需頻繁清洗家品如毛公仔、寵物床等，家中衣物、家品容易堆積如山。Bosch推出的升級版Series 6洗衣乾衣機，利用暖風清洗衣物，毋須水洗及添加 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 影音家電 最新專欄文章 更多 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 今日 LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品 RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便 2022/08/06 RAZE全新消毒噴霧 清新怡人攜帶方便 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 2022/08/06 OSIM減壓養身椅聯乘法拉利設計品牌 度身訂造減壓按摩程式 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison 2022/07/23 瑞士V-ZUG家電 進駐House of Madison Sommer Wild風扇 為盛夏降溫 2022/07/23 Sommer Wild風扇 為盛夏降溫 消費資訊 家電 Bosch LG 天氣