Bosch Series 6淨菌空氣洗衣乾衣機 毋須水洗即可清除病毒異味

近來天氣反覆無常，經常下驟雨，衣物難以晾乾，加上疫情下更需頻繁清洗家品如毛公仔、寵物床等，家中衣物、家品容易堆積如山。Bosch推出的升級版Series 6洗衣乾衣機，利用暖風清洗衣物，毋須水洗及添加

...