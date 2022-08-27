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LG Objet系列首部電視EASEL 畫架式設計宛如藝術品

置業家居 2022/08/27

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現時家居設計多元化，除了追求功能上的優勢外，一個外觀出眾的家電能豐富視覺享受。LG推出最新Objet系列OLED電視-EASEL，不看電視時移動蓋板，電視即時變成藝術擺設！

它以獨特的畫架式設計，加上金

...

欄名 : 影音家電

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