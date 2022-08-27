翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 副刊版 2022/08/27 分享： 分享： 翡翠拉麵小籠包於今個盛夏以螃蟹作主題，推出10多款鮮味蟹饌佳餚及招牌美食，並首度推出以蟹為主題之下午茶套餐，讓一眾「蟹」粉展開一場難忘的螃蟹盛宴。 今年有首度推出的「Hi～蟹肉瑤柱小籠包」（$60），於 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 今日 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 2022/08/22 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 以水作概念的咖啡店 Creo 2022/08/22 以水作概念的咖啡店 Creo 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 2022/08/18 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022/08/17 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 香港 餐廳 美食 菜式 下午茶 點心 拉麵 信用卡