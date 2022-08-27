翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶

翡翠拉麵小籠包於今個盛夏以螃蟹作主題，推出10多款鮮味蟹饌佳餚及招牌美食，並首度推出以蟹為主題之下午茶套餐，讓一眾「蟹」粉展開一場難忘的螃蟹盛宴。

今年有首度推出的「Hi～蟹肉瑤柱小籠包」（$60），於

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