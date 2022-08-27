  • 28°C
香港時間 : 2022827日 (週六) 01:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶

副刊版 2022/08/27

分享：

分享：

翡翠拉麵小籠包於今個盛夏以螃蟹作主題，推出10多款鮮味蟹饌佳餚及招牌美食，並首度推出以蟹為主題之下午茶套餐，讓一眾「蟹」粉展開一場難忘的螃蟹盛宴。

今年有首度推出的「Hi～蟹肉瑤柱小籠包」（$60），於

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位
今日
朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位
洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳
2022/08/22
洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳
以水作概念的咖啡店 Creo
2022/08/22
以水作概念的咖啡店 Creo
跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品
2022/08/18
跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品
city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品
2022/08/17
city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品
香港 餐廳 美食 菜式 下午茶 點心 拉麵 信用卡

上一篇文章

星級名廚坐鎮 沙田全新寵物友善餐廳Woofy
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？