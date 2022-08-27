卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？ 國際版 2022/08/27 分享： 分享： 英國新首相將於9月5日出爐，多個民調結果皆顯示卓慧思（Liz Truss）勝出機會甚大。外界亦視她為約翰遜屬意的接班人，意味保守黨右翼的政經措施有望延續。 是次推薦好書《Britannia ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 2022/08/26 卓慧思若接任英揆 保守黨右翼政經措施料延續 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 2022/08/20 核威懾虛張聲勢 美蘇冷戰捉心理 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 2022/08/19 核戰警鐘再敲響 美蘇冷戰險釀禍 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 2022/08/13 勿怨前人無行動 樂觀抗氣候危機 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 2022/08/12 從半杯水哲學看待氣候變化 零排放並非空想 英國 卓慧思 約翰遜 卡梅倫 政治 經濟 金融 GDP 英格蘭 減稅