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卓慧思倘任英揆 保守黨右翼政策延續？

國際版 2022/08/27

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英國新首相將於9月5日出爐，多個民調結果皆顯示卓慧思（Liz Truss）勝出機會甚大。外界亦視她為約翰遜屬意的接班人，意味保守黨右翼的政經措施有望延續。

是次推薦好書《Britannia

...

撰文 : 李俊儀

欄名 : 國金好書

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英國 卓慧思 約翰遜 卡梅倫 政治 經濟 金融 GDP 英格蘭 減稅

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