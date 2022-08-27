從救援東南亞人質 探討經貿新思維

保安局副局長卓孝業日前回應近日社會熱議的東南亞「賣豬仔」問題時表示，據求助數字計算，今年至今共有37名港人受害，當中14人現時已確定安全，其餘23人相信仍在緬甸或柬埔寨，人身自由或受限制，安危未知並建議身陷險境的香港人透過局方的WhatsApp專綫、入境處智能電話應用程式，或填寫處方的網上表格尋求協助。

事實上，混亂的也不只是東南亞，近期國際局勢不穩，加上疫情持續令經濟不景，經濟問題往往比意識形態更容易刺激極端想法，例如日前被喻為俄羅斯總統普京「國師」的地緣政治學家杜金（Alexander Dugin），其女兒也在莫斯科遭遇暗殺。

不過，據國外媒體引述消息指，國家主席習近平將在短期內外訪，希望能為混亂局勢帶來和平穩定。

說回保安局的求助建議，雖然對仍然被困的港人而言未必幫助很大，但也尚算是對症下藥：畢竟近日當地主要業務是電話行騙，由犯罪集團指揮華裔騙徒假裝成俊男美女或公安人員騙錢，去年香港人有紀錄案件一共損失高達8.1億港元，因此若有受困港人被迫參與，相信也會有方法接駁互聯網，所以處方建議港人用互聯網聯絡，也是沒辦法之中最可行的辦法。

繼續討論之前，筆者希望先回顧一下與今次情況相似的一些人質事件救援方法。香港作為「超級聯繫人」，一直也有很多港人周遊列國，尋找機遇，例如今日的中國航母遼寧號的原艦瓦良格號，當年便是由香港商人徐增平從烏克蘭買下；問題是殖民地時代時，香港人在外探險，理論上是由英國的「老大哥」美國保護，而回歸後一直沒再考慮這些問題，終於到2010年發生「馬尼拉人質事件」慘劇。

營救海外遇險民眾 須分秒必爭

當年香港遊客在旅遊巴上，被菲方一名聲稱被無理解僱、並被剝奪一切退休福利的前政府人員持槍挾持。當時特區政府欲即時行動，但卻也有些民間人士提出一些禮節性的意識形態問題，令港府的營救行動投鼠忌器，最終悲劇發生，港方人員只能進行善後工作。

另一個年代較久遠的典型案例，是1976年烏干達恩德培國際機場機場以色列人質事件。當年以色列經歷1972年「慕尼黑慘案」的挫敗後，該國政府及特種部隊也是越過一些國際外交教條，果斷出奇兵直飛4,000公里突襲營救，事後以方雖然在外交上承受若干壓力，但也成功拯救生命，並且對「不友好」的極端分子起了一定震懾作用，不再使用類似手法攻擊。

與今次情況最接近的處理方法，可參考2011年的「湄公河慘案」。當時兩艘搭載13名中國船員的船舶，在湄公河金三角水域被不明武裝分子劫殺，全員遇害，終於由中方協調寮、緬、泰3國調查，抓獲案件主謀後押返中國受審。當年主動出擊的做法，對東南亞治安單位也有一定影響，但更重要的是，事件觸發中國外交和外宣部門世界觀念上的思想轉變。

當年跨國協調合作 今恐難實行

回顧歷史，當然會覺得這種仔細而跨國合作、查明案情的處理方法相當良好，但這種高難度操作，緩慢之餘亦需要很多不同持份者協調，當年國際局勢風調雨順尚可進行，今日在「新冷戰」的威脅下則未必了；而時至今日，東南亞的犯罪分子仍繼續在區內挾持華人，甚至可能已有人遇害，若行動未能止戈為武，類似事件不斷重演，不斷要去救人也不是辦法。

今次以求職騙案為主軸的事件，相信現時挾持華裔人士的地點，是在柬埔寨和緬甸的一些偏遠地區，屬「三不管」地帶，營救可能要靠私人保安公司出面協調；但事情結束後，這些私人公司又能否與其服務的政府，持有一致的對外政策？近年歐美國家的政府愈來愈多聘用專業傭兵公司替代正規軍事行動，各國專家一直對這種做法的可持續性存疑，所以有說本屆特區政府要有熟悉亞洲事務的人士加入，今日雖然改組未完成，但其實已有實際需要，而且刻不容緩。

一帶一路發展 宜檢討融資模式

亦有熟悉東南亞的人士稱，今次犯罪集團的主要業務是中文電話行騙，估計主腦和被哄騙去「工作」的也是華人，傳當中有部分可能是之前在一帶一路倡議下，於區內大額投資，後來卻因突如其來的政策轉變而欠下巨債，迫於無奈才鋌而走險。

實情是，過去幾十年中國以「東亞發展型國家」的方式，依賴政策貸款融資加快不同項目發展，確實是取得驕人成就；可是「貸款」比「上市」集資的風險要集中得多，是由少數擔保人全數承受，而不是成千上萬計的小股東碎片化分攤，不利於柬埔寨一類海外高風險項目的發展。今次事件反映的這個深層次問題，可如何解決？

無獨有偶，阿拉伯古人早在可蘭經白紙黑字寫明，與人合作做生意不應採用「貸款」方式，因為如此便會有人可以不付出、不冒風險就白白坐收利息套利（rent seeking）；在他們眼中，較理想做法是要所有持份者都共同分擔風險；用現代財經的語言，就是搞項目應少用銀行借貸融資，多用股票市場上市集資。我們對外國政府沒有行政權，但當外邦人也不想自己公司股價受壓時，行為自然會較為靠譜。

▲ 東南亞「賣豬仔」事件近日受社會熱烈討論，據求助數字計算，今年至今共有37名港人受害，其中23人相信仍被困緬甸或柬埔寨。（資料圖片）