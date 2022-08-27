抗疫之餘 也要顧及環境影響

疫情反覆，不少市民需要自行做快速抗原測試，學校教職員、學生、在公立醫院和護老院工作的人員，都需要每日進行測試，不少企業也要求員工定期進行快測，而每位入境旅客更必須進行11次快速測試和5次PCR核酸檢測。

一次快測 產生7件塑膠廢物

偶然一數才發現，進行一次快測就棄置約7件塑膠物料。估計香港每日進行逾50萬次快測，即每天由快測包產生逾350萬件塑料廢物。單單今年4月，政府向全港大約300萬住戶派發約6,000萬個快測包、6,000萬個KN95口罩，數字十分驚人。

怪不得有說法指，疫情大流行也是塑料垃圾大流行，因新冠疫情而產生的一次性塑料廢物量，的確令人震驚。使用塑料，是因為它較耐用，且價格低廉，那麼用完即棄的塑料廢物，都到哪裏去？不當棄置或未能回收的塑料廢物，最終沒被妥善處理就直接排放到環境中。

總部位於香港的海洋保護組織OceansAsia指，2020年全球生產了約520億個即棄口罩，估計約15.6億個口罩（即是每日近400萬個口罩）在該年年底棄置並流入大海；在新冠疫情的首年，即棄口罩帶來的污染相當於太平洋垃圾帶（Great Pacific garbage patch）的7%，可以想像有大量塑料碎片在太平洋中漂浮。

口罩流入大海 需450年分解

口罩的主要物料包括聚丙烯，而塑料垃圾丟棄到環境中時，會變成微塑膠。隨着愈來愈多塑膠垃圾流入海裏，魚類和海洋生物都攝入大量微塑膠，很可能透過食物鏈進入人類身體。據估計，在2020年棄置的口罩流入大海所造成的污染，約需要450年才可分解。

由南京大學與美國加州大學聖地牙哥分校的研究員，在去年11月發表的報告顯示，情況更為嚴峻，由新冠疫情至去年8月，193個國家產生了超過800萬噸與疫情相關的塑膠廢物，包括個人防護裝備、塑料手套、口罩、面罩、包裝等，醫院棄置的廢物佔73%。

由於亞洲人傾向戴口罩及進行新冠病毒檢測，全球約72%廢物及46%未經妥善管理的塑料垃圾，均來自亞洲，這與亞洲地區佔約31%的確診病例似乎不太成比例；當然，這也有可能是因為區內的政府及人民常做檢測，以便及早找出病患作出治療，而在非洲及西方個別地區，不少病患可能根本沒有進行檢測，也未經診斷。無論如何，有科學家感歎，疫情加劇了已經失控的全球塑料垃圾問題。

疫情期間的防疫措施，也刺激了餐飲外賣和網購數量急升，直接令飯盒、餐具及包裝等塑膠垃圾大幅上升，逾25,000噸塑膠垃圾流入大海，這些垃圾需要2,000多輛雙層巴士才能裝下。曾有統計估算，到2050年，海洋中的塑料可能比魚類更多，可見我們有迫切需要規管及解決這問題。

醫療廢物管理系統 急需改善

疫情造成廢物量激增，令香港和全球的可持續發展目標倒退了幾年，甚至幾十年。那麼，未來該如何？世界衞生組織表明，有迫切需要改善醫療廢物管理系統。我曾擔任可持續發展委員會主席，期間進行了多項研究及諮詢，包括都市固體廢物徵費。

在邁向可持續發展的未來，我們必須認識到，妥善的廢物管理可以起到關鍵作用。我們需要推進多項由聯合國訂下的永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDG），包括SDG目標11－可持續城市及社區（共融和可持續的城市發展、減少對城市環境的負面影響）、SDG目標12－負責任消費與生產（大幅減少廢物的產生、促進大眾對可持續生活模式的理解）、SDG目標14－水下生物（減少海洋污染、保護和恢復生態系統）。

疫情下，大量使用一次性塑料用品，對環境造成破壞性影響。我們需要追蹤和計算所使用過的塑膠廢物，並在制定病毒檢測、隔離及戴口罩等政策時，也要考慮到對環境的影響；我們更需要投放資源，以建立有效的廢物管理系統，設計有創意的回收計劃。

在疫情期間，一次性塑料用品的確守護了人類，但地球和下一代將要付上怎樣的代價？人類應該及早為未來做好打算，評估我們當前的行徑將如何影響子孫後代，制定出相應並可平衡各方的解決方案。

▲ 口罩的主要物料包括聚丙烯，而塑料垃圾丟棄到環境中時，會變成微塑膠。（資料圖片）