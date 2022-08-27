一老一幼速打針 防備第6波疫情

新一屆特區政府上任約兩個月，本港新冠疫情卻未有隨之回落，現時社交距離措施僅大約維持在上屆政府所頒布的程度，過去兩個月科學實證顯示，疫情並沒有遏止迹象，反而隨着BA.4及BA.5變異病毒株逐漸成為主流，近日接近4成新增本地個案是感染這兩種較高傳染性的變種病毒。

本屆特區政府開局以來，除了縮短抵港檢疫以及實施「紅黃碼」以外，應對冉冉上升的第6波疫情似乎顯得束手無策。以現時疫情升勢而言，相信單日新增個案很難避免攀升至過萬宗甚至更高的水平，雖然感染BA.4及BA.5變異病毒株的重症比率較低，而且本港經歷第5波疫情後，疫苗接種率提高、群體免疫亦較佳，新一波疫情沒有暴升，但種種迹象顯示第6波疫情維持的時間將遠較第5波長，相信對公共醫療體系的影響亦不亞於第5波疫情。

寬檢疫迫在眉睫 港府陷兩難

現時特區政府處於兩難狀態，商界普遍認為，對外開關以及放寬入境限制等措施迫在眉睫，舉辦大型活動以振興香港經濟亦是重中之重；另一方面，現時社交距離措施並不能有效控制個案上升，如果不在短時間內收緊措施，相信個案上升的幅度會令整個醫療系統出現「陰乾式」崩潰，很多市民可能要再次被迫減少外出，本土經濟未必能夠如政府所願振興起來。

不過，如要收緊社交距離措施應對此波疫情，相信亦要較以往更長時間才能收效，甚至可能長達數個月以上，如此長時間收緊社交距離，會否令經濟進一步下滑及惡化，亦是政府顧慮的其中一個重點；加上現時一老一幼的疫苗接種率仍有待改善，雖然長者疫苗接種率有所提升，但接種3劑及4劑的比率仍然不足，而6個月至3歲幼童接種最近才開放，嬰幼童群組的接種只屬起步階段。

嬰幼童接種 目前僅起步階段

根據現時數據發現，接種科興疫苗對嬰幼童群組所產生的副作用極為輕微，而嬰幼童感染新冠病毒後的嚴重個案比率不低，根據美國感染Omicron病毒數據，嬰幼兒及兒童感染新冠病毒須入院的數字較流感病毒高，而且需要入院的個案高達四分之一需要深切治療，如在未來數月幼童開課後感染數字急升，相信有機會成為重症及死亡個案重災區，情況令人憂慮。

現時特區政府只能為嬰幼童提供科興疫苗，至於復必泰疫苗，由於兒童劑量要稀釋至十分之一，疫苗供應仍要政府主動搜羅，根據現時香港接種兩種疫苗的數據，復必泰疫苗仍較多港人選擇，如復必泰疫苗亦能廣泛供應予嬰幼兒接種，配合政府「疫苗友善政策」，例如公務員帶子女接種疫苗享有半天假、推動「疫苗通行證」至12歲以下、幼稚園及小學疫苗接種率達一定標準可允許全日授課等措施，提升兒童接種誘因，同時加強宣傳，以及提供更到位接種服務，相信有助提高疫苗接種率；事實上，要完成基本接種3針科興疫苗或兩針復必泰，需要2至4個月，仍未接種的長者及幼童必須把握時間盡早接種，減低感染後重症及死亡的風險。（文章只代表個人立場）

▲ 仍未接種新冠疫苗的長者及幼童，應把握時間盡早接種，減低感染後重症及死亡的風險。（資料圖片）