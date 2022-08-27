馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 政治版 2022/08/27 分享： 分享： 馬會董事局下月8日改選，今屆罕有出現激烈競爭。有份參選的行政會議成員劉業強，前日去信董事局主席陳南祿，抗議副主席利子厚早前向遴選會員發出「7人推薦名單」。 馬會董事共有12人，今次是相隔20年，馬會約 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 2022/08/26 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 2022/08/25 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助 2022/08/24 葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助 人大4屆元老吳亮星 不尋求連任 2022/08/23 人大4屆元老吳亮星 不尋求連任 傳媒出身洪曉敬 將任律政司長政助 2022/08/22 傳媒出身洪曉敬 將任律政司長政助 政治 選舉 馬會 立法會 行政會議 香港電台 陳智思 廖長江 劉業強 林大輝