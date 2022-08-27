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馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」

政治版 2022/08/27

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馬會董事局下月8日改選，今屆罕有出現激烈競爭。有份參選的行政會議成員劉業強，前日去信董事局主席陳南祿，抗議副主席利子厚早前向遴選會員發出「7人推薦名單」。

馬會董事共有12人，今次是相隔20年，馬會約

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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