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戳不戳檸檬

副刊版 2022/08/29

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曾寫過一篇爆文，原本是想分析內地茶餐廳與香港地道茶餐廳的分別。但百多個留言之中，討論最多的，竟然是當中提出的一個觀察，就是聽店主講笑說，在茶餐廳可如何判斷一個顧客是否香港人的問題。當時打趣是，就看那個人有沒有起勢用力去「篤」（內地慣形容為「戳」）那凍檸檬茶中的檸檬。說香港人像與塊檸檬有仇咁。

最近去一間上海的茶餐廳選單的時候，赫然發現，選項中除少甜少冰之外，竟真有「戳或不戳」檸檬的選擇！那原來已真變成一種正式的口味之選，確是大發現。

其實，港式茶餐廳到內地的轉化，不止檸檬茶的選項。近年最大的變化，是有多款被稱為網紅食品的菜式出現，成為宣傳焦點。雖然在香港，這些花巧的菜式反而不是太流行，甚至有些根本不誕生於香港。例如有一招叫牛叉滑滑蛋飯，對的，兩個滑字。在改名方面，他們有非常強烈的視覺感，爆、漏、流這些動感形容，都是常用的起名用詞。

說回牛叉，平常我們吃叉燒飯，當然是豬肉，而這種牛叉，說到明就是用牛肉配滑蛋，其實近似日式的做法。講到其他爆款，就肯定是泥石流爆奶華。西多士上灑阿華田粉，切開煉奶爆出。

另外，爆打檸檬茶、小熊冰檸檬茶等，用茶結成的熊公仔冰去做冰塊，免去加水造冰溝淡的可能。還有瀑布芝士都是供拍照系的食品。有次點法蘭西多士，伙計特別講解一下那是甚麼。而比起法蘭西多士的一大塊，現更流行舊金山西多士，即切成粒粒小塊。黯然銷魂飯也不簡單，要強調用農夫山泉水煲五常米，選用黑毛土豬配溏心黃天鵝雞蛋。這是香港人反而認不出的茶餐廳style。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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