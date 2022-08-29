隨着年齡漸長，人體的味道亦會產生變化。無論男女，年過四十歲後，由於體內防止體內細胞氧化的抗氧化下降，故皮脂腺分泌的脂肪酸會增加，當這種脂肪酸與身上的皮膚氣體（skin gas）2-壬烯醛（2-Nonenal）結合時，就會產生一種只有上了年紀才有的體味。壬烯醛是皮膚表面的Omega-7脂肪酸被氧化而產生的。日本人對這種中年後體內氧化增加而產生的體味給了一個不太好的名字，叫「加齡臭」（Kareishu）。對有些人來說，「加齡」已是件不太雀躍之事，現還加上個「臭」字，很容易令人產生沮喪感。

但專門研究人類和動物嗅覺系統的心理學博士Johan Lundstrom最近發表了一項研究報告，證實四十歲後的體味是真的，但並非日本人所形容的「臭」或「惹人討厭」，雖然別人可嗅出這種氣味，但完全沒有感到難聞或不悅。所以，「加齡臭」並非是一個如實的名詞，而且帶有負面的意思，用「加齡味」比較中性。

想改善「加齡味」，日沖幾次涼並不是最有效方法（涼當然要沖，若加齡再加汗味再加個人不良衞生習慣的味道一併夾雜在一起，會有「七步迷魂散」令人反眼暈倒的效果），皆因當中含有Omega-7脂肪酸的2-Nonenal不是水溶性的（non-water-soluble），清水是沖不掉的。加齡味是體內氧化、代謝症候群和生活習慣差的訊號。因此要針對問題，抗氧化和抗炎食品，如優質維他命C、E和Omega 3非常有效，高抗氧化食物有牛油果、綠葉類蔬菜、十字花科類、藍莓、紅石榴和綠茶。多食以上食品，身體雖不致香噴噴，但會很快令加齡味消失。

又，肝臟不好的人，身上會容易因積聚太多毒素而發出臭臭的味道，所以生活習慣也要注意，要避免夜睡和情緒鬱悶或暴躁。若人已加齡，還成副毒素臉加臭脾氣，唔臭就奇。