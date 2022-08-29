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Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴

副刊版 2022/08/29

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屢獲泰國米芝蓮推介的Nara，旗下位於金鐘的人氣概念店Apinara Thai Cuisine and Bar，即日起推出期間限定的曼谷唐人街盛宴，讓暫未能飛到泰國的大家，都能嘗到唐人街菜式的滋味。

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欄名 : 新鮮熱辣

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