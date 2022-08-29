百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 行政人員版 2022/08/29 分享： 分享： 量子運算潛力巨大，在超低溫環境下，可將電腦運算達到前所未有的處理速度。百度日前發布搭載10個量子位元（qubit）處理器的低溫超導量子電腦「乾始」，並將利用該技術建立全球首個量子軟硬一體化平台「量羲」 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 今日 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 2022/08/26 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 免費版Outlook 微軟證實增廣告 2022/08/26 免費版Outlook 微軟證實增廣告 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 2022/08/25 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 2022/08/25 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 科技行業 科技硬件 科技軟件 百度集團—SW（09888） 量子電腦 服務 軟件 硬件 機器學習 商業