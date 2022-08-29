百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台

量子運算潛力巨大，在超低溫環境下，可將電腦運算達到前所未有的處理速度。百度日前發布搭載10個量子位元（qubit）處理器的低溫超導量子電腦「乾始」，並將利用該技術建立全球首個量子軟硬一體化平台「量羲」

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