海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 行政人員版 2022/08/29 分享： 分享： 為加強保安監察，不少公眾場所、店舖和家庭都會安裝監控鏡頭，但網絡安全公司CYFIRMA發表報告指出，全球有逾8萬部海康威視（Hikvision）的監控鏡頭存在一個嚴重漏洞接近一年，但至今仍未作出修補， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 今日 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 2022/08/26 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 免費版Outlook 微軟證實增廣告 2022/08/26 免費版Outlook 微軟證實增廣告 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 2022/08/25 Nothing Phone（1） 明年始更新Android 13 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 2022/08/25 英消費者控Sony 藉PS提高遊戲定價 商業 海康威視（深：002415） 科技行業 科技硬件 科技軟件 產品 軟件 黑客 鏡頭