海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補

為加強保安監察，不少公眾場所、店舖和家庭都會安裝監控鏡頭，但網絡安全公司CYFIRMA發表報告指出，全球有逾8萬部海康威視（Hikvision）的監控鏡頭存在一個嚴重漏洞接近一年，但至今仍未作出修補，

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