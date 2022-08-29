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海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補

行政人員版 2022/08/29

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為加強保安監察，不少公眾場所、店舖和家庭都會安裝監控鏡頭，但網絡安全公司CYFIRMA發表報告指出，全球有逾8萬部海康威視（Hikvision）的監控鏡頭存在一個嚴重漏洞接近一年，但至今仍未作出修補，

...

欄名 : 科技新知

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