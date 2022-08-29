8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 政治版 2022/08/29 分享： 分享： 上星期可說是高官的「中招周」，不單4位主要官員「中招」，連剛離任公務員事務局局長的聶德權也確診，而且，更不幸的是他本月中更撞車，令他慨歎，這個8月接連遇上生命中難忘的經歷。 已打3針 症狀輕惟失眠 在上屆 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 2022/08/27 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 2022/08/26 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 2022/08/25 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助 2022/08/24 葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助 人大4屆元老吳亮星 不尋求連任 2022/08/23 人大4屆元老吳亮星 不尋求連任 政治 聶德權 疫情 疫苗 社交平台 區議會 公務員事務局 失眠 物理治療 麥美娟