  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 01:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車

政治版 2022/08/29

分享：

分享：

上星期可說是高官的「中招周」，不單4位主要官員「中招」，連剛離任公務員事務局局長的聶德權也確診，而且，更不幸的是他本月中更撞車，令他慨歎，這個8月接連遇上生命中難忘的經歷。

已打3針 症狀輕惟失眠

在上屆

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

最新專欄文章 更多

馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」
2022/08/27
馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」
徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大
2022/08/26
徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大
葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆
2022/08/25
葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆
葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助
2022/08/24
葉劉前助理黃詠儀 料任發展局政助
人大4屆元老吳亮星 不尋求連任
2022/08/23
人大4屆元老吳亮星 不尋求連任
政治 聶德權 疫情 疫苗 社交平台 區議會 公務員事務局 失眠 物理治療 麥美娟

上一篇文章

友師人數倘足夠 陳國基：可增計劃名額
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？