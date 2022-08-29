8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車

上星期可說是高官的「中招周」，不單4位主要官員「中招」，連剛離任公務員事務局局長的聶德權也確診，而且，更不幸的是他本月中更撞車，令他慨歎，這個8月接連遇上生命中難忘的經歷。

已打3針 症狀輕惟失眠

在上屆

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