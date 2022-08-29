  • 29°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 01:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全運部分項目 港場地佔優料可舉辦

港聞版 2022/08/29

分享：

分享：

港隊去年奧運取得佳績後，掀起關注運動熱潮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，當局正同內地商討2025年全運會安排，料本港有相關場館的項目，較具優勢在港舉行，並相信很快有消息公布，而啟德體育園亦趕及在

...

報道系列 : 局長新政系列

相關文章

楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化
今日
楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化
撥款機制擬改善 支援中小型藝團
今日
撥款機制擬改善 支援中小型藝團
旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊
今日
旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊

你可能感興趣

楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化
今日 01:00
楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化
撥款機制擬改善 支援中小型藝團
今日 01:00
撥款機制擬改善 支援中小型藝團
旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊
今日 01:00
旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊
運動 運動 啟德 運動員 楊潤雄 全運會 啟德體育園 運動場 體育項目 文化體育及旅遊局

上一篇文章

撥款機制擬改善 支援中小型藝團

下一篇文章

旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？