全運部分項目 港場地佔優料可舉辦

港隊去年奧運取得佳績後，掀起關注運動熱潮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，當局正同內地商討2025年全運會安排，料本港有相關場館的項目，較具優勢在港舉行，並相信很快有消息公布，而啟德體育園亦趕及在

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