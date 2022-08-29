全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 港聞版 2022/08/29 分享： 分享： 港隊去年奧運取得佳績後，掀起關注運動熱潮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄透露，當局正同內地商討2025年全運會安排，料本港有相關場館的項目，較具優勢在港舉行，並相信很快有消息公布，而啟德體育園亦趕及在 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 今日 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 今日 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 你可能感興趣 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 今日 01:00 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 01:00 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 今日 01:00 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 運動 運動 啟德 運動員 楊潤雄 全運會 啟德體育園 運動場 體育項目 文化體育及旅遊局