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旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊

港聞版 2022/08/29

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新冠疫情重挫旅遊業，業界期望重新出發。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，本港未來定位在文化古迹及綠色生態旅遊，亦希望適當時候重推郵輪公海遊，重振本港郵輪母港的地位。

全球多國已相繼放寬入境檢疫措施，本港早

...

報道系列 : 局長新政系列

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