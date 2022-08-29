旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 港聞版 2022/08/29 分享： 分享： 新冠疫情重挫旅遊業，業界期望重新出發。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，本港未來定位在文化古迹及綠色生態旅遊，亦希望適當時候重推郵輪公海遊，重振本港郵輪母港的地位。 全球多國已相繼放寬入境檢疫措施，本港早 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 今日 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 今日 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 你可能感興趣 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 今日 01:00 楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 01:00 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 今日 01:00 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 楊潤雄 迪士尼樂園 旅發局 郵輪 文化體育及旅遊局