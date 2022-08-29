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楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化

2024辦演藝博覽 助業界走向全球舞台

港聞版 2022/08/29

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今屆政府新成立文化體育及旅遊局，局長楊潤雄認為，將文化藝術、體育及旅遊三大範疇合一管理可以互相帶動，發揮香港優勢，「透過協同效應、共同發展，可以帶動經濟及產業發展」。

隨着西九文化區等地標落成，更多市民

...

報道系列 : 局長新政系列

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