今屆政府新成立文化體育及旅遊局，局長楊潤雄認為，將文化藝術、體育及旅遊三大範疇合一管理可以互相帶動，發揮香港優勢，「透過協同效應、共同發展，可以帶動經濟及產業發展」。

隨着西九文化區等地標落成，更多市民

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