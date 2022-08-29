楊潤雄：文體旅三合一 盼藝術產業化 2024辦演藝博覽 助業界走向全球舞台 港聞版 2022/08/29 分享： 分享： 今屆政府新成立文化體育及旅遊局，局長楊潤雄認為，將文化藝術、體育及旅遊三大範疇合一管理可以互相帶動，發揮香港優勢，「透過協同效應、共同發展，可以帶動經濟及產業發展」。 隨着西九文化區等地標落成，更多市民 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 報道系列 : 局長新政系列 相關文章 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 今日 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 今日 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 你可能感興趣 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 今日 01:00 撥款機制擬改善 支援中小型藝團 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 今日 01:00 全運部分項目 港場地佔優料可舉辦 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 今日 01:00 旅業新定位 拓文化古迹綠色生態遊 博物館 楊潤雄 康文署 西九文化區 文化體育及旅遊局 藝術行業