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7-Eleven×迪士尼四大品牌「拉麵碗套裝」 周三起換購

行政人員版 04:00 2022/08/29

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7-Eleven又有新搞作！黛安收到風，23位人氣迪士尼、彼思、Marvel和Star Wars角色嘅「拉麵碗套裝」系列，將喺今個星期三（31日）推出，粉絲千祈唔好錯過呀。公關姊妹話，米奇米妮、唐老鴨、小熊維尼、鋼牙與大鼻、巴斯光年、三眼仔、鐵甲奇俠、蜘蛛俠等，將化身成一套8款嘅拉麵碗套裝系列，CP值極高。

全套「拉麵碗套裝」包括實用性碗蓋和同筷子，碗身容量有約620ml，由陶瓷打造，耐受溫度0-100°C。碗蓋又可以一物兩用當碟用，每款筷子仲有唔同角色嘅標誌圖案。蓋上嘅小半圓提手位，有各個角色圖案做小彩蛋，設計別具心思。另外，仲有4款「天然木製托盤」和8款「醬油碟+匙羹」，可配襯成一人前拉麵碗套裝㗎。

想帶佢哋返屋企好簡單，星期三起至10月11日，只要喺7-Eleven買滿$20就有1張印花，其後每$10就有多1張印花。星期三起至10月14日，儲齊12張印花加$84，就可隨機換購「拉麵碗套裝」2套；或儲齊8張印花加$48，可換購「拉麵碗套裝」1套。

姊妹透露，7-Eleven仲會首次推出自選款式畀yuu會員訂購，喺星期三正午12點開始，會員以88,000yuu積分可自選4款「拉麵碗套裝」，限量200個名額。數量有限，換完即止啊。

本文轉載自《晴報

天然木製托盤

拉麵碗套裝

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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