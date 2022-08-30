「智富品牌及企業大獎2022」 品牌滙聚　智‧創新商機

通脹、加息及疫情為全球營商環境帶來不確定性，企業想維持競爭優勢，突圍而出，除了提升產品和服務質素以外，更要善用創新科技，配合市場潮流，為客戶提供嶄新的服務體驗，以迎合他們在新常態下的種種需要。為此，由iMoney智富雜誌舉辦的「智富品牌及企業大獎」今年以「智‧創新商機」為主題，冀在嘉許一眾優秀企業的同時，鼓勵更多企業以新思維開創商機。隨着今屆獎項各得主誕生，頒獎典禮已於8月23日舉行。



今屆「智富品牌及企業大獎」於香港W酒店舉行，大會除邀得商務及經濟發展局副局長陳百里博士擔任主禮嘉賓外，獎項評審包括香港品牌發展局主席陳國民博士、香港品質保證局主席何志誠工程師、香港管理專業協會總裁胡志君及香港貿易發展局助理總裁梁國浩等亦應邀出席頒獎典禮，一同見證多個獎項得主的誕生。

▲ 一眾獲獎者與嘉賓藉頒獎典禮構建的平台交流彼此的經驗與成功心得。

政府全力支援 助企業說好品牌故事



主禮嘉賓陳百里博士致辭時表示，在這非常嚴峻的營商環境下，企業在推廣品牌方面仍然做到理想的成績，實在是可喜可賀，並期望一眾企業能繼續說好自己的品牌故事。他指出，過去數年，本港在科技、文化、藝術等方面都有很大的進步，而多年來建立的金融實力、經濟底子亦相當雄厚，加上一國兩制的絕對優勢，賦予香港獨特的競爭條件，有優越的營商環境，亦有很多的相對優勢如法制和稅制等，令香港更容易在世界更多地方或經濟體吸引人才、資金及項目落戶香港。



「但更重要的是，香港能有這麼多的成功故事，我認為是因香港擁有很多良好的企業和優秀的企業家，包括在座各位，因為你們的成就和成功，反映出香港各方面的優勢，包括在營商上的優秀。我期待大家在未來日子，繼續努力，繼續說好個別的故事。你們好，香港好。」陳百里博士總結時表示，特區政府包括商經局會繼續透過不同支援平台和措施，充當企業的後盾，幫助他們說好品牌的故事。

▲ 主禮嘉賓陳百里博士期待一眾企業在未來日子，繼續努力說好各自的品牌故事。

20家企業獲獎 涵蓋不同領域



iMoney智富執行主編柯慧琳致辭時表示，經過近3年的疫情洗禮，香港經濟無可避免地出現衰退迹象，企業在經營環境相當困難下，仍能持續營運，實在可喜。「今屆獲頒智富品牌及企業大獎的20家企業，在充滿挑戰的3年間，仍然能夠茁壯成長，且錄得不錯的成績，實在令人恩惠。」她祝願一眾獲獎企業，來年生意繼續蒸蒸日上，百尺竿頭更進一步；同時感謝一眾評審的支持和參與，令各獎項得主能夠順利誕生。

▲ 柯慧琳祝願一眾獲獎企業業務繼續蒸蒸日上。

「智富品牌及企業大獎2022」共有20家企業獲獎，當中涵蓋零售、專業服務、健康及醫療護理，以及金融服務等4大類別。一眾參加者均由 iMoney 編輯部提名，並綜合公眾投票結果，選出入選品牌，而評審將參照品牌知名度、品牌形象、市場策略、企業管治，以及社會責任等5項指標對品牌進行評定，確保獲獎品牌在滿足客戶和市場期望的同時，對社會發展亦有所貢獻。

專家分享市場潮流 攜手拓展新商機



在頒發獎項予多家優秀企業以外，因應近年虛擬資產、元宇宙及非同質化代幣（NFT）等與企業營運及發展的關係愈趨密切，大會於頒獎典禮期間特設座談會，並邀請到香港貿發局環球市場首席經濟師陳永健，以及The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠擔任分享嘉賓，就主題「品牌發展方向—多元轉型」跟與會者大談元宇宙、NFT等潮流如何為企業創造機遇。而一眾與會者均聚精會神聽取嘉賓的分享並積極提問，令活動氣氛甚為熱鬧。

▲ 香港貿發局環球市場首席經濟師陳永健（中），以及The Sandbox香港業務增長主管黃宏誠（右）獲邀擔任分享嘉賓，跟與會者大談元宇宙、NFT等潮流如何為企業創造機遇。



評審

香港品牌發展局主席陳國民博士

香港市務學會榮譽主席陳裕光博士

香港品質保證局主席何志誠工程師

香港金融業協會執行會長李紹權博士

香港貿易發展局助理總裁梁國浩

香港管理專業協會總裁胡志君



▲ 商務及經濟發展局副局長陳百里博士（中）頒發紀念品與一眾獎項評審。

以下為頒獎典禮花絮：

（第1行，從左至右）

招商永隆銀行零售金融總部總裁兼零售銀行部總經理林淑芬（中）及網絡金融部總經理劉華釗（右），從香港品牌發展局主席陳國民博士手中接過獎項。

香港品牌發展局主席陳國民博士（左）頒發獎項予Crosby Wealth Management行政總裁鄧思傑。

DBS Bank (Hong Kong) Limited執行董事兼香港區零售銀行業務及財富管理存款、支付及抵押貸款主管杜春梅（右）從香港品牌發展局主席陳國民博士手中接過獎項。

（第2行，從左至右）

富途安逸企業服務–商務部執行董事劉君馨（右）從香港品質保證局主席何志誠工程師手中接過獎項。

香港品質保證局主席何志誠工程師（左）頒發獎項予諾華誠信有限公司行政總裁何佳意。

鍾山資產管理有限公司董事總經理范絺文（右）從香港品質保證局主席何志誠工程師手中接過獎項。

（第3行，從左至右）

香港品質保證局主席何志誠工程師（左）頒發獎項予天風國際證券集團有限公司執行董事曾騰君。

香港永明金融首席客戶及市務總監馮震宇（右）從香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠手中接過獎項。

香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠（左）頒發獎項予香港永明金融首席客戶及市務總監馮震宇。

（第4行，從左至右）

WeLab Bank Head of Wealth Management麥靈佳（右）從香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠手中接過獎項。

法興證券上市產品銷售部董事蔡秀虹（右）從香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠手中接過獎項。

香港貿易發展局助理總裁梁國浩（左）頒發獎項予歐化傢俬董事總經理陳傳賢。

（第1行，從左至右）

香港貿易發展局助理總裁梁國浩（左）頒發獎項予1O1O市務副總裁何嘉敏。

ECI Technology Holdings Limited執行董事羅永忠（右）從香港貿易發展局助理總裁梁國浩手中接過獎項。

香港貿易發展局助理總裁梁國浩（左）頒發獎項予仲量聯行國際住宅部市場董事鄭凱瑞。

（第2行，從左至右）

香港管理專業協會總裁胡志君（左）頒發獎項予嘉里物流綜合物流北亞總裁劉健培。

昂坪360高級企業傳訊主任王詠妍（右）從香港管理專業協會總裁胡志君手中接過獎項。

香港管理專業協會總裁胡志君（左）頒發獎項予煤氣烹飪中心零售市務及營業總經理王佩兒。

（第3行，從左至右）

富城集團執行董事梁偉成（右）從香港管理專業協會總裁胡志君手中接過獎項。

香港品牌發展局主席陳國民博士（左）頒發獎項予幸福醫藥行政總裁蔡麗琪。

菁莨常務董事黃素芬（右）從香港品牌發展局主席陳國民博士手中接過獎項。

(特約)