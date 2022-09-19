渣打投資香港及廣州大灣區中心　打造嶄新跨境理財服務體驗

隨着「跨境理財通」運作漸上軌道，為配合持續增長的粵港澳大灣區居民個人跨境投資需求，渣打銀行位於香港和廣州兩個全新大灣區中心早前正式投入服務，一南一北，集合渣打的嶄新理財服務、專屬顧問團隊，以及完善產品綫等優勢，為大灣區內客戶提供創新和便捷的「一站式」跨境銀行服務嶄新體驗。



「北向通」多元投資產品選擇



「跨境理財通」下的「北向通」服務，指香港合資格投資者可通過指定的香港銀行及其內地夥伴銀行，透過特定資金管道投資內地銀行銷售的合資格理財及投資產品。以渣打香港有限公司（下稱渣打香港）為例，渣打銀行（中國）有限公司（下稱渣打中國）便是其「北向通」內地夥伴銀行。現時已持有渣打中國投資戶口的香港客戶，可經渣打香港將相關戶口指定為「北向通」投資專戶，以購買渣打中國銷售的「北向通」理財產品，當中多項基金涵蓋不同的資產類別，如貨幣、股票及債券等，主題包括中國新經濟和固定收益等相關策略，其中部分更由渣打中國獨家代銷。



為支援大灣區客戶更方便部署跨境投資，渣打銀行作為一間植根內地和香港超過160年的國際性銀行，憑藉於區內網絡、財富管理及數碼銀行方面的優勢，積極提升服務設施配套。



全新理財中心選址銅鑼灣



渣打香港繼尖沙咀K11優先私人理財中心後，於今年6月於港島銅鑼灣核心地段──利園一期開設面積15,000平方呎的財富管理中心，讓渣打優先私人理財及「優先理財」客戶於尊貴寬敞、眺望維港景色的環境下，享用「一站式」跨境理財及國際銀行配套，當中包括方便的跨境開戶見證及遞送文件服務。渣打香港的大灣區理財中心可協助身處本港的渣打中國客戶更新渣打中國帳戶通訊地址、電話號碼、開戶證件，以及重啟不動帳戶。同樣地，渣打於大灣區其他城市的渣打中國分行，亦可向身處內地的渣打香港客戶提供渣打香港帳戶的便利措施，方便大灣區客戶處理跨境帳戶。

▲ 香港渣打利園財富管理中心提供尊貴寬敞環境，讓客戶一邊眺望維港景色，一邊與渣打客戶經理團隊規劃財富。

廣州大灣區中心提供創新服務



另一方面，渣打致力於內地提升服務配套設施，其中位於廣州天河區市中心的渣打大灣區中心已於今年5月正式投入服務，涵蓋銀行業務、創新技術研發和客戶支援等多項重要設施。渣打中國廣州分行和支援全球客戶服務的營運中心已進駐渣打大灣區中心，為客戶提供專業的銀行服務。另外，中國首間渣打創新實驗室axess labs亦選址大灣區中心，以尖端金融科技研發創新跨境金融產品，致力發掘灣區金融獨角獸。目前，有超過700名員工於渣打大灣區中心工作，預計於明年年底前，員工人數將增加至超過1,600人。

▲ 位於廣州市天河區廣州環貿中心ICC的渣打大灣區中心。

除了在中港兩地部署理財業務據點，渣打亦於內地成立了專門的「理財顧問團」及GBA Ambassadors，同時於香港培訓大灣區客戶經理，他們精通粵語及普通話，能與中港兩地客戶以母語交流，服務更貼心、溝通更順暢。而經過完善培訓的顧問團，洞悉兩地市場動態、熱點話題及熱門投資策略，當中有專屬團隊針對性地解答及處理「跨境理財通」服務問題，並為投資者帶來一站式開戶體驗。

專屬服務團隊提供一站式支援



習慣使用自助式服務的客戶，亦可透過渣打理財跨境熱綫的一站式轉接服務，足不出戶獲得完善的應答和服務跟進，另外客戶也可隨時隨地通過渣打兩地的網上理財或SC Mobile，輕鬆管理帳戶事宜。



透過一南一北兩大全新大灣區中心，渣打網絡成功跨越「雙城」，為兩地客戶提供無縫連接的「一站式」跨境服務體驗，特別是協助「北向通」客戶開戶接通大灣區完善分行網絡，捕捉極具增長潛力的跨境投資機遇。



歡迎參觀全新大灣區中心，與渣打理財顧問探索如何把握「跨境理財通」機遇：

https://bit.ly/3CyqjHq



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