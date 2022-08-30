《明日戰記》在內地的票房算是有後勁，上映二十二日，收五點五億人民幣。最新的宣傳，是說排片會延長至十月的長假，又找來吳京等紅星幫口造勢，也是從人情出發撑古天樂，確是有點業界和排片方想幫古天樂一把的意圖。相信到最後，此片可能會以超過六億的內地票房埋單，就算香港破紀錄收七千萬港元，距離翻本仍有點距離，最後倒要看還有沒有其他地區的進帳。

說回頭，《明日戰記》這次內地延長放映，當是好事，但同時也反映了不少隱憂，譬如排片政策的壟斷式強勢，差不多可定奪一部影片的生死。而更深層的問題是，連十月的黃金檔期都可用，說明真沒有甚麼大片等着要排了。

受疫情及政策影響，電影界人士說，今年能放的，多是早前拍落的片，新片極難開機。而同樣離奇的是，就如田壯壯最近訪問中提及，有些電影人，像他這樣，拍了新作品近三年了，但就一直未拿到放映證，沒法公映。令他氣餒是因為，申報後當局就是連一個回覆都沒有，當沒發生過。不說不批，也沒批，全沒回音。

所以現在宣傳的標準語式，都是「製作經年」，因為拍完之後，得等多年才能上映。這對《風再起時》也一樣適用，且大家都好奇，此片能否排進內地檔。

一大看點當然是看梁朝偉和郭富城，內地觀眾就是對「老一輩」港星有這份熱愛，難怪新一輯的《披荊斬棘的哥哥2》，張智霖、劉愷威、杜德偉、林峯、陳小春一眾港星出沒又come back，還是吸引足夠眼球。幾個綜藝節目大用香港北上明星歌手，這兩年確是香港粵語流行文化回潮。朋友說，女兒在班中突然大受歡迎，因為都想跟她學唱廣東歌。不知這是否也屬於今年回歸獻禮使然？還是可以持久？