愛貓吉吉患病入院，讀者及朋友們也憂心忡忡。朋友琦琦致電：「吉吉貓康復了嗎？」我說：「好多了，調理身體中。」她說：「我今天提早放工，可以來探望牠嗎？」「當然可以。」我答。

朋友在我家附近上班，若時間許可，我家就是她的私人貓咖啡廳，談貓經之餘，我們也會短聚。七時許，她來到，對吉少爺說：「我買了卡樂B給你。」卡樂B是牠的零食代名詞。我相信牠認得零食袋的顏色，一躍站在琦琦的大腿上，還遞出牠毛茸茸的小手。

我叫停：「等一等。牠要先吃補品才吃零食。」我拿着餵藥棒。琦琦問：「牠還需要吃藥麼？」我說：「這不是藥物，是益生菌，牠早前肺炎，吃過兩個抗生素療程，補充點益生菌，可以助牠調節腸道的微生態平衡，增強抵抗力。」

「益生菌！我也有買來試，同事推薦，我也來湊熱鬧。」她說。

「吃補充品不是潮流玩意，是看看你有沒有需要及了解用法，否則只會浪費。我跟戰友會面時，便見過不少例子，很多盲目跟風。其中一位戰友，經常有便秘問題，便跟同事試吃益生菌，但效果不如理想。原來，自從她吃了益生菌後，以為可以解決排便問題，便懶吃蔬菜水果等高纖食物。要謹記，益生菌也需要食糧，而纖維是益生菌的食物，缺一不可！否則，效用大減。」我解釋。

她笑說：「怪不知我吃過益生菌後，排便沒有改善。哈哈！原來並非仙丹。」