泛泛之交，其實毋須太在意其人如何，人活到某個階段，先要領悟朋友貴精不貴多，精揀的朋友好過一班豬朋狗友，麻煩人讓麻煩人去服侍好了。

因此，我總覺得身處職場，首先要學曉一種能力，就是能否在別人身上察覺到其「麻煩伏位」的能力，那樣才可以適當地把那些人迅速撥到「泛泛之交」的類別。心地唔好、心術不正的人，當然一看就知是麻煩伏位多多的人，明知一個人心地或心術都不是正路，卻仍俾佢埋身者，要不就是傻更更懵盛盛、要不就自己都是同類人，物以類聚。

除了這些明顯特徵外，另一個非常關鍵的特質，是要看其人情緒的穩定性。揀朋友，甚至揀情人，一定要揀情緒穩定的人。一個人若少少事就容易情緒波動，例如因別人一句話、又或不依照他期望，就瞬間變臉或黑臉，首先是，對着個不太熟絡的人，都肆無忌憚地發脾氣，可想而知，給他埋身熟絡後仲得了？又，EQ低的人，只會俾氣人受，大家成年人咁高咁大，何解要人受你的氣呢？

有很多心理學研究指出，情緒波動大的人，例如初時表現得很客氣，但當人家不依他期望去做時，立即像暴風般黑面或發難：一、集自卑和自大於一身；二、有神經質（Neurotic）人格；三、嚴重者會發展到邊緣性人格障礙（Borderline Personality Disorder）。自卑又自大，即自命不凡卻又同時玻璃心，極之惡頂兼討厭；而很多時，這類人暴跳如雷抑或自憐自艾，其實觀眾只有他自己一個，根本沒人有興趣去理，讓他自己繼續去演好了。

麻煩人自有麻煩處，遇上此類麻煩伏位多多的人，頂多只能泛泛之交，永遠不埋身不上心。在人前連自己脾氣都管不好的人，即EQ低又神經質，事業和人際關係必定成事不足，無一例外。