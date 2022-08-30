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美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大

地產版 2022/08/30

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市況相對淡靜，工商舖代理生意不及之前理想，近日傳出兩大本地代理行生意差距甚大。鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪急忙澄清，指雙方距離絕對沒有如此大，生意非常接近。

雙方距離收窄至約3%

近日市場流出的中原內

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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