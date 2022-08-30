美聯工商舖生意轉佳 盧展豪：2代理行差距不大 地產版 2022/08/30 分享： 分享： 市況相對淡靜，工商舖代理生意不及之前理想，近日傳出兩大本地代理行生意差距甚大。鋑聯控股行政總裁（工商舖）盧展豪急忙澄清，指雙方距離絕對沒有如此大，生意非常接近。 雙方距離收窄至約3% 近日市場流出的中原內 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 今日 CBRE生意甚佳 投資部又有進帳 世邦再下一城 助中金大手租樓 2022/08/23 世邦再下一城 助中金大手租樓 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 2022/08/23 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 一太助售商場銀主盤 淡市下涉資4.22億 2022/08/16 一太助售商場銀主盤 淡市下涉資4.22億 局部寬檢疫料推動經濟 太子鄧：外地旅客提振零售 2022/08/16 局部寬檢疫料推動經濟 太子鄧：外地旅客提振零售 行業 商舖 美聯工商舖 香港