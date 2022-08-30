優化師友計劃 5大關鍵

由政務司司長領導之「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，上星期公布了先導性質支援2,000位劏房戶初中生的「共創明Teen計劃」，目標是透過師友配對，讓基層學生培養正確理財觀念：各學員會在友師指導下先用5,000元，同時發掘自己的興趣和潛能，完成計劃後則再獲5,000元獎學金。

坊間對此計劃普遍反應正面，至於批評聲音則主要分為兩類：其一是名額太少，最終只會令個別學生受惠，未能改變結構性貧窮問題；其二是計劃具家長式管教味道，而對於基層學生來說，他們或許並不需要精英們說教，甚至會覺得友師的建議「離地」。

固然，這些批評絕大部分都沒有提供具體解決辦法，多數只會提醒政府必須有所警惕，又或是空泛如「真正」能扶貧的就是令香港產業變得更多元化云云；相反，本文將會聚焦此計劃之執行層面，探討有哪些務必落實的關鍵要點，並從中思考有何優化空間。

友師與家校事前溝通 分工合作

關鍵1：友師如何在家長及學校之間取得平衡？--每一位成功人士總是要走自己的路，但對於參與這個師友計劃的中一至中三學生而言，眼下最迫切之事終究還是學業問題。那麼，抱持「讀書無用論」的友師，又應該怎樣分享自身看法及經驗？當學生對老師說：「我那位年薪過千萬的mentor當年科科不合格」時，試問校方準備好回應了嗎？

再設想另一情景：若學生希望成為電競選手，而友師亦是專業電競運動員，但家長對子女往這個方向發展表示強烈反對的話，友師又有沒有足夠訓練及時間向家長講解？

要解決以上種種問題，其實並不太難，只要當局安排友師們在事前準備階段，必須包括與相關家長及校方溝通，並對學生的生涯規劃有初步認識，三方分工合作，自然能夠為年輕人度身訂造合適的師友計劃。

設「友師支援平台」 互相學習

關鍵2：友師怎樣面對正處於反叛期的青少年？--除了部分家長有機會比較難纏之外，尚有一個不可迴避之難題：中一至中三的學生始終處於成長的反叛時期，他們未必認同友師的看法及過往經驗，一旦學生出言頂撞，友師始終不是社工，其情緒管理能力是否足以應付？萬一出現激烈爭拗，更會弄巧反拙，令年輕人覺得「大人皆好論斷」。

當然，友師若認為與學生只屬「萍水相逢」，自不會動真格而令雙方感到不快，可是這種帶點敷衍之心態，卻與設立師友計劃的初心相違背。參考海外例子，當局應考慮成立「友師支援平台」，透過閉環資訊網絡，讓友師間多加溝通來互相學習，從而可望友師們對學生的評估準則和應對方式更趨一致。

國安法治基本法 須遵從官方口徑

關鍵3：友師當以甚麼方式回答政治相關問題？--雖然當局強調「招募師友不會考慮他們的政治立場」，但學生卻可能就當前政局向友師請教，甚至立場先行。有友師與筆者分享親身經驗，謂mentee甫見面便很有禮地問：「介唔介意話我知你黃定藍呢？」

雖然師友計劃本身並沒有灌輸政治意識的目標，但反過來看，也不排除部分友師或會借機宣傳各種政治理念。在當前的社會氛圍下，規定師友之間完全不許談政治話題，既不合理亦不恰當；既然這是一個由特區政府主導的項目，參與的師友就涉及國家觀念、國家安全、法治以及《基本法》等問題，必須遵從官方回應口徑，實在無可厚非。

增學生對大灣區認知 深化內循環

關鍵4：友師該用哪種手法介紹內地各種機遇？--承上題，雖然師友計劃並沒有正式納入國民教育系統，但經歷新冠疫情，香港在聚焦外循環之餘，亦務必深化內循環經濟，再加上「十四五」規劃，進一步融入大灣區發展，已是這個城市不能忽視的前途和命數。

既如是，部分友師即使不熟悉大灣區，也不應該潑冷水。縱然對很多友師來說，他們或會刻意避開這個話題，以免有些年輕人（及家長）心生抗拒，然而從長遠發展角度，提升學生對大灣區以至其他國策的認知和興趣，肯定讓下一代在事業層面有更多選項；至於不能看通全局者是否稱職之友師，亦實在存疑。

要彌補此漏洞，特區政府不妨在第二階段，另設輔助性質而資助金額更高的「GBA師友計劃」，直接引入大灣區友師。

汲取經驗 作青年藍圖基本素材

關鍵5：友師是否要配合特區政府的產業政策？--另一敏感議題，乃是本港經濟結構正在急速轉型下（中美矛盾、遙距上班、人口老化），友師憑藉過去的經驗和價值觀，到底應該鼓勵一眾初中生全面配合特區政府的產業政策，還是隨心自由發展？與上述兩點不同，這個問題不會有絕對的答案：畢竟未來不在mentors，而是在mentees手中。

正因如此，特區政府更應該大膽一點，反過來承諾會根據友師從年輕一代獲得的信息，調整香港產業發展政策，以配合青年對前景之盼望。固然，2,000人可以有2,000個不同夢想，因此當中必須加入一個「概念整合」過程。具體做法，可以參考某些hackathon（即「程式設計馬拉松」，又稱黑客松）或ideation的做法，在2,000位參與者當中選取約十分一優秀學生，並提供約10倍資助（即10萬元），讓學生到大學階段時進一步把想法以更實際方式呈現，例如打造發明原型，甚至成立初創企業，而並非如坊間有些輿論所言，mentees都只會走進大公司當management trainees。

從概念層面出發，上述5大關鍵實際上全部指向同一問題：友師團隊能不能成為特區政府制定青年發展藍圖的回饋環？既然「共創明Teen計劃」屬實驗性質，收集資料及汲取箇中經驗尤其重要，「特首政策組」應該視這2,000對師友為研究對象，進行深度訪談和焦點小組訪問，作為訂定青年發展藍圖的基本素材。

▲ 由政務司司長陳國基（中）領導之「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，早前公布先導性質的「共創明Teen計劃」，支援2000位劏房戶初中生。（資料圖片）