善用檢疫酒店 港當「中轉檢疫港」

通關復航，不單是旅遊業的訴求，亦是市民的共同意願，也是新一屆特區政府最迫切的工作。本屆政府上任不足兩個月，先暫緩了航班熔斷機制，又實施「3＋4」檢疫，為香港恢復對外聯繫踏出了重要一步。

回內地檢疫 樽頸未解決

在對內通關方面，由於香港與內地的疫情存在較大差距，要完全免檢疫通關，是脫離現實的；目前的問題是，就算是回內地檢疫，仍然是困難重重。雖然內地已經將陸路口岸的北上名額增加至2,400個（深圳2,000個，珠海400個），但與過去每日十多萬入境人次相比，只是九牛一毛；從機場返回內地，機票也是一票難求。

雖然內地應特區政府要求，額外增設了「人文關懷」名額，但對大部分回鄉人士來說，回鄉的樽頸還是「有壓力、未解決」。

為了處理好樽頸問題，有不少人士提出「逆向隔離」建議，即讓返回內地的港人，可在香港的隔離設施進行檢疫。據悉，行政長官李家超前往廣州和深圳，也將探討此方案，以便利港人返回內地。

建內地對逆向隔離信心 兩大關鍵

要內地接納「逆向隔離」的構思，首要是讓內地信納香港檢疫設施的管理，符合內地要求，避免疫情倒灌，從而建立內地對「逆向隔離」的信心。這取決於兩項關鍵因素，一是設備本身是否適合，二是營運者的經驗和能力。

現時社會討論過的檢疫設施，主要是在本港第5波疫情期間建設、可提供5萬個床位的9個社區隔離設施。擁有獨立洗手間的竹篙灣和啟德，已經投入用作隔離確診者，前者的使用率更高達7成，不太可能用作「逆向隔離」；合共有13,000張床位、又靠近內地的落馬洲方艙和港珠澳大橋人工島方艙，被坊間認為是「逆向隔離」的「熱門」選擇。

至於管理方面，現時社區隔離設施是由保安局和民安隊負責管理，並聘請旅遊、健身和展覽等業界人士提供支援，再配備保安和清潔人員等。如果啟用新的方艙，政府必須要再增聘人手，重新培訓，才能投入服務。

檢疫酒店具經驗 可盡快投入服務

要達到設備和營運的要求，其實合資格的檢疫酒店，也是政府應考慮的選擇。過去兩年多，有近70間酒店營運了檢疫酒店，在防疫要求、人員培訓、閉環管理、點到點的交通服務，甚至與政府的溝通和協作，都累積了大量經驗。這些擁有豐富實戰經驗的前綫人員，可以給予內地和特區政府足夠的信心，做好「逆向隔離」的標準；如有需要，部分酒店更可以做到職員全程閉環管理，直接在酒店內住宿的要求。

更重要的是，使用酒店的好處，是政府不用額外聘請人手，也不需處理檢疫設施由誰營運的問題，並且可以讓設施盡快投入服務。

促國家聯通國際 鞏固港航空地位

在供應方面，其實自政府實施「3＋4」後，檢疫酒店的流轉加快，供應足以滿足「逆向隔離」的新增需求；倘若特區政府日後進一步調整入境要求，實施免酒店檢疫，屆時酒店將有更大的空間，應付「逆向隔離」的需要。

另外，有部分港人和商務旅客非常重視檢疫設施的環境，由於內地檢疫酒店是隨機編派，旅客不能選擇，隔離設施的不可預測性，是窒礙部分港人和商務旅客到內地檢疫的考慮之一。如果能使用香港的酒店作「逆向隔離」，可為不同要求的旅客提供各類酒店選擇，讓香港可以成為港人及海外旅客到內地的「中轉檢疫港」，發揮香港南大門的作用，以便促進人員流動，有助鞏固香港航空樞紐的地位，也有利國家與海外恢復人員往來，聯通國際。

▲ 如果能使用香港的酒店作「逆向隔離」，讓香港可以成為港人及海外旅客到內地的「中轉檢疫港」，有助鞏固香港航空樞紐的地位，也有利國家與海外恢復人員往來。（資料圖片）