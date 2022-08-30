Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起

市場盛傳Netflix將於年底推出平價訂閱方案，在節目中加入廣告，於6個地區先行推出。據彭博社稱，廣告訂閱新方案，每月收費為7至9美元（約55至71港元）。

報道指，該企擬於今年底先在6個地區試行計劃，

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