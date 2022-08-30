Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 行政人員版 2022/08/30 分享： 分享： 市場盛傳Netflix將於年底推出平價訂閱方案，在節目中加入廣告，於6個地區先行推出。據彭博社稱，廣告訂閱新方案，每月收費為7至9美元（約55至71港元）。 報道指，該企擬於今年底先在6個地區試行計劃， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 今日 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 2022/08/29 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 2022/08/29 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 2022/08/26 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 免費版Outlook 微軟證實增廣告 2022/08/26 免費版Outlook 微軟證實增廣告 科技行業 商業 Netflix 廣告 廣告 串流 美元