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Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起

行政人員版 2022/08/30

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市場盛傳Netflix將於年底推出平價訂閱方案，在節目中加入廣告，於6個地區先行推出。據彭博社稱，廣告訂閱新方案，每月收費為7至9美元（約55至71港元）。

報道指，該企擬於今年底先在6個地區試行計劃，

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欄名 : 科技新知

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