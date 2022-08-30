  • 29°C
香港時間 : 2022830日 (週二) 02:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？

行政人員版 2022/08/30

分享：

分享：

蘋果（Apple）發布會Far out將於香港時間9月8日凌晨1時舉行。市場盛傳iPhone 14 Pro將會「剪瀏海」，改用與感歎號相似的屏幕開孔設計，日前有外媒發現蘋果向美國商標局提交的新專利文件

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起
今日
Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起
海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補
2022/08/29
海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補
百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台
2022/08/29
百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台
黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙
2022/08/26
黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙
免費版Outlook 微軟證實增廣告
2022/08/26
免費版Outlook 微軟證實增廣告
科技行業 科技硬件 科技軟件 iPhone 商業 Apple 專利

上一篇文章

Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？