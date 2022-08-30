iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 行政人員版 2022/08/30 分享： 分享： 蘋果（Apple）發布會Far out將於香港時間9月8日凌晨1時舉行。市場盛傳iPhone 14 Pro將會「剪瀏海」，改用與感歎號相似的屏幕開孔設計，日前有外媒發現蘋果向美國商標局提交的新專利文件 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 今日 Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 2022/08/29 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 2022/08/29 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 2022/08/26 黑客用深偽技術 冒「幣安」高層詐騙 免費版Outlook 微軟證實增廣告 2022/08/26 免費版Outlook 微軟證實增廣告 科技行業 科技硬件 科技軟件 iPhone 商業 Apple 專利