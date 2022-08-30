iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？

蘋果（Apple）發布會Far out將於香港時間9月8日凌晨1時舉行。市場盛傳iPhone 14 Pro將會「剪瀏海」，改用與感歎號相似的屏幕開孔設計，日前有外媒發現蘋果向美國商標局提交的新專利文件

...