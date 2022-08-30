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獲「自閉友善中心」認證 海洋公園水上樂園享共融樂

行政人員版 04:00 2022/08/30

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炎炎夏日，當然要約埋親朋好友去水上樂園玩下啦！黛安收到風，海洋公園水上樂園成功取得The International Board of Credentialing and Continuing Education Standards（IBCCES）頒發嘅「自閉友善中心」認證，獲認可為適合自閉症譜系及其他感官障礙訪客享用嘅共融水上遊樂設施。上個月水上樂園更與非牟利機構合作，請咗200幾位包括自閉症譜系朋友及其照顧者，到場享受探索水世界嘅樂趣㖭。

喺翠綠山巒和壯麗景致下，就算有感官障礙嘅朋友亦可從容地探索大自然。公關姊妹話，水上樂園致力為所有探險家帶來獨一無二嘅遊樂體驗，畀大家可放鬆身心。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝話，社交對兒童成長好重要，但自閉症譜系朋友喺呢方面或會感到壓力，連家長都會為此感到焦慮。「我哋明白一個友善、清新而且有安全感嘅環境，可令呢個社群更能享受家庭樂。」因此公園特別邀請IBCCES為園內各項遊樂設施進行評估，並提供專業意見和員工培訓，令水上樂園成為適合所有家庭嘅共融空間。

公關姊妹話，今個星期三（31日）前，喺水上樂園網站購買9月30日前使用嘅指定門票，並輸入優惠編碼「waterfun」，即可享9折優惠。大家記得要把握機會購票，約埋三五知己去水上樂園來一趟探索之旅啦！

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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