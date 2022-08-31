唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品

唯港薈GREEN餐廳與法國嬌蘭首度合作，由即日至10月31日推出以蜂蜜為主題的「金蜂悅蜜下午茶」，酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）及其廚藝團隊以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜作靈感，將不同的元素

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