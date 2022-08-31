唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 副刊版 2022/08/31 分享： 分享： 唯港薈GREEN餐廳與法國嬌蘭首度合作，由即日至10月31日推出以蜂蜜為主題的「金蜂悅蜜下午茶」，酒店行政總廚何偉誠師傅（Danny Ho）及其廚藝團隊以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜作靈感，將不同的元素 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 2022/08/29 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 2022/08/27 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 2022/08/27 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 2022/08/22 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 以水作概念的咖啡店 Creo 2022/08/22 以水作概念的咖啡店 Creo 酒店 設計 餐廳 法國 魚 意大利 蛋 咖啡 蛋糕 朱古力