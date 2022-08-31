我對賽馬矇查查，與朋友到馬場，只是趁熱鬧份兒，一切買馬的決定，都交由一位資深馬迷老友代勞，夾了錢就繼續享受佳餚和聊天，贏輸幾多、買了甚麼，一頭霧水。有時朋友看得緊張，從餐廳座位衝出包廂呼喊，我也依樣葫蘆，嗌乜冧巴管他的。

雖然我對賽馬是無可救藥的矇查查，但關於賽馬的知識，卻是我喜歡看的，尤其是出自一位出色storyteller的手筆，當中講馬會、講馬匹，總是有引人入勝的「hook」，或是鮮為人知的故事、或是奇趣經歷、又或與香港息息相關的歷史。即使一個對賽馬矇查查如我的人，亦因此得悉了很多關於馬會的故事，不時令人莞爾。記得某次看到一個故事，有馬主曾把自己的愛駒，易名為「cheque book」，卻被口痕友惡搞以廣東話譯作「即書（輸）」、「即仆」。

功力夠的storyteller，知道不能硬銷，會懂得巧妙地善用軟故事去拉近群眾與機構的距離，令人不知不覺地對機構產生親切感。功力，是經歷加經驗、內容加內涵併在一起，才能提煉而成。有功力，還得要有心去講才能成就好故事。

這位出色的storyteller，陳南祿是也，他在身任馬會主席時，用筆名寫下不少馬會軟故事，以有趣和平易近人的方式向公眾娓娓道來。做主席還要親自寫故事，這是有心才會去做的花時間工夫。我經常打趣跟他說道：「你把馬會主席的水準set到咁高，寫故事（文）又得、面對疫情危機打仗（武）又得，你有否看過Harvard Business Review那篇《How to Succeed When Your Predecessor Was a Star》呢？下一任繼任人要面對上一任示範過的高標準，不是個個都能應付得到的嘛！」當然，HBR亦強調，能否應付到上一任留下來的高標準兼能再創新高，那就得視乎那個下一任自身的質素和水平了。

陳南祿筆下的賽馬故事，收錄在他的新書《馬不停蹄——從跑馬地到沙田》，下月初面世。