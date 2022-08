我對賽馬矇查查,與朋友到馬場,只是趁熱鬧份兒,一切買馬的決定,都交由一位資深馬迷老友代勞,夾了錢就繼續享受佳餚和聊天,贏輸幾多、買了甚麼,一頭霧水。有時朋友看得緊張,從餐廳座位衝出包廂呼喊,我也依樣葫蘆,嗌乜冧巴管他的。

雖然我對賽馬是無可救藥的矇查查,但關於賽馬的知識,卻是我喜歡看的,尤其是出自一位出色storyteller的手筆,當中講馬會、講馬匹,總是有引人入勝的「hook」,或是鮮為人知的故事、或是奇趣經歷、又或與香港息息相關的歷史。即使一個對賽馬矇查查如我的人,亦因此得悉了很多關於馬會的故事,不時令人莞爾。記得某次看到一個故事,有馬主曾把自己的愛駒,易名為「cheque book」,卻被口痕友惡搞以廣東話譯作「即書(輸)」、「即仆」。

功力夠的storyteller,知道不能硬銷,會懂得巧妙地善用軟故事去拉近群眾與機構的距離,令人不知不覺地對機構產生親切感。功力,是經歷加經驗、內容加內涵併在一起,才能提煉而成。有功力,還得要有心去講才能成就好故事。

這位出色的storyteller,陳南祿是也,他在身任馬會主席時,用筆名寫下不少馬會軟故事,以有趣和平易近人的方式向公眾娓娓道來。做主席還要親自寫故事,這是有心才會去做的花時間工夫。我經常打趣跟他說道:「你把馬會主席的水準set到咁高,寫故事(文)又得、面對疫情危機打仗(武)又得,你有否看過Harvard Business Review那篇《How to Succeed When Your Predecessor Was a Star》呢?下一任繼任人要面對上一任示範過的高標準,不是個個都能應付得到的嘛!」當然,HBR亦強調,能否應付到上一任留下來的高標準兼能再創新高,那就得視乎那個下一任自身的質素和水平了。

陳南祿筆下的賽馬故事,收錄在他的新書《馬不停蹄——從跑馬地到沙田》,下月初面世。