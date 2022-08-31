近年健康及運動意識大行其道，不少人參與競步跑步或健身等活動。每每運動之前，總不免以拉筋作準備，而坊間熱身方法有傳統靜態拉筋（Static Stretching）、動態拉筋（Dynamic Stretching），或用按摩滾輪（Foam Roll）。其實各方法有其長短處，看清是否合適自己。

靜態拉筋置肌肉或筋膜於最長位置，在放鬆情況下被拉扯15秒以上，以達致筋腱性狀改變，放鬆增長。原理就如橡筋若被拉至最長距離，再保持一段時間，即使放鬆拉力，仍能發現橡筋比原本拉長。靜態熱身方法簡單方便，能減少肌肉緊張度，惟效用其實並不能改善運動表現及減低受傷機會。

動態拉筋姿勢即使相似於靜態拉筋，目標肌肉會先置於最長位置，然後作自身收縮動作，再被進一步拉長。舉例說明，如圖中大腿膕繩肌的作壓腿體位，動態拉筋要求大腿用力向下壓，然後依髖關節的軸心作前彎動作。這原理是肌肉在收縮後因神經特性而難以一直保持緊張，會繼而處於放鬆狀態，這從中可作放鬆拉筋之用。動態拉筋因涉及肌肉收縮的動作，因此能提高肌肉溫度、改善肌肉血液循環及繼後運動表現，但卻不如靜態拉筋般，能拉長已縮短變緊的軟組織。

至於按摩滾輪，按摩部位須躺於帶齒狀凹凸滾輪上，利用體重加壓，並控制滾動方向，有目標地按摩局部肌肉。例如傷患後遺的肌力筋膜缺乏柔韌性，可以滾輪先滾壓周邊，然後再處理舊患處。

研究資料庫有不少關於上述各拉筋方法的成效比較，有些指出按摩滾輪已能較有效改善痛症或關節活動幅度；有些表示滾輪結合主動拉筋有效鬆解作用；或動態拉筋比靜態拉筋更為有效，各研究結果似是並不一致，但其實是建基不同的研究年齡層及傷患群，所以理解及實行時亦應考量自身狀況。至於考慮點方面，可參考若為運動後放鬆肌肉，可選擇動態拉筋或滾輪放鬆肌肉；若為慢性疼痛，患處筋膜緊扣攣縮者，靜態拉筋能改變結構，協助拉長筋膜；若有舊患緊縮者，滾輪更能針對性鬆解舊患結痂處。

▲ 膕繩肌如圖黃色標示，動態拉筋起始如紅色標示大腿向下用力10秒。

▲ 繼而向前彎腰，至膕繩肌最緊的位置，重複動作5次。