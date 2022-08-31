北都智慧規劃 解決住屋人才問題

日前在施政報告地區諮詢會上，行政長官李家超強調，香港的首要工作是「搶人才」，以及增加房屋供應。這兩個問題其實相關，而透過智慧規劃可以一併解決。

全球的城市都在競逐人才，而收入、就業前景、居住環境等，都是吸引優質人才的要素。這也是為甚麼香港文憑試的狀元大都選擇醫科，因為醫科畢業生的待遇比其他學科的大學畢業生都優厚，日後的前程亦更好。

近日專欄作者松花芥子在報章提到，內地高考狀元有完全不同的選擇，引起關注。根據內地高考狀元調查報告，盤點2007年至2016年這10年內的高考狀元大學選科，醫科竟然不入十大。

內地高考狀元的首選是工商管理，837位狀元中有236個選修，佔28%；第二位是經濟學，有200人選擇；電子資訊居第三、數學和生物科學並列第7、計算機科學排第9；而香港狀元熱衷的醫科，則排第13，10年來只有12位狀元修讀。

港創科產業 GDP佔比仍低

如何可以說服香港家長及尖子修讀和鑽研創科、醫療研究以及高端產業，打造香港成為多元的創科中心，是政府要深思的問題。

盡管過去幾年，特區政府已在創科投入逾千億，香港創科產業在2020年只佔GDP僅1%，與金融、貿易物流業分別佔23%和20%不可同日而語。

要把香港的新經濟發展得繁茂，並成為充滿優質工作機會的宜居之處，吸引本地和海內外人才湧入，我們需要一個劃時代的轉變，才能扭轉現狀。

成為創科中心的一個權宜之道，是引進中外大型科技公司落戶，在短期內促進本地科創產業的生態發展，例如美國德州首府奧斯丁（Austin）一躍成為新興創科中心，就因為吸引了軟件巨企甲骨文（Oracle）把總部搬遷過來，許多科技巨企包括Google、蘋果、亞馬遜、Facebook和SpaceX等，也在該市設立分部；團結香港基金的研究亦指出，上海和波士頓通過引進大型科技公司落戶，打造了本地初創企業和產業發展的良好環境。

有評論指出，去年發布的「十四五」規劃，明確表達中央對香港的支持，香港成為國際創科中心豈非指日可待？

然而，香港目前並未具備成為創科中心的條件，因為一個創科中心需要的不單是人才，還要其他配套，包括足夠的土地作拓展之用，而北部都會區將會成為我們的轉捩點。

促港深融合 完善產業鏈

內地近年在資訊科技積極投資，加上大灣區充沛的數碼科技人才，以及深圳強勁的數碼經濟（去年數碼經濟貢獻該市GDP逾3成），藉着發展比鄰的北部都會區，香港可促進與深圳的融合，如此不單香港的金融和專業服務與內地創科產業有更緊密連接，增加拓展空間，也更方便港深的人才結合，創造更完善的產業鏈，同時有助將科研落地恒常化，發揮大灣區的潛力，再放射到全國其他省份。

要發揮北部都會區這些策略性優勢，智慧規劃是成功的關鍵，當中我們既要發展多元化產業，同時又需大量增加房屋供應。

一方面，北部都會區有新田科技城，又連通南山和深圳的科創園區，加上引進的海內外企業，大大有利建立一個跨地域的創科生態圈，提供充裕的就業機會；而現時受限於土地不足、難以拓展的物流業，也可透過更佳的城市規劃，促進產業現代化，擴大現存優勢。

公共運輸導向型開發 可持續發展

此外，政府預期北部都會區會提供90多萬個住宅單位，容納250萬人居住，是目前香港人口的三分一，既有助穩定樓價，而且區內眾多的就業機會，又能提升市民尤其年輕人的職住平衡和歸屬感；而不可或缺的，是以「公共運輸導向型開發」（transit-oriented development，TOD），透過公共交通配合工商業和住宅的多元土地運用，減少居民的舟車勞頓，又促進可持續發展。

目前，香港在規劃新發展區時，牽涉的數據庫和系統分散，常令政府內部以至公眾在過程中難以互動及參與；而北部都會區更是幅員廣闊，面積等於4個港島，因此更需要高效的統籌。

在2015年，策略發展委員會的《智慧城市的發展方案》，已建議發展局／規劃署以「共用的地理空間資訊系統平台」（Common Geographic Information System Platform，CGISP），「方便新發展區的規劃、建設、監督和維修保養」，並以粉嶺北和古洞北新發展區的詳細設計為試點。

一站式數據平台 高效統籌發展

簡單來說，是以地理資訊系統（GIS）為核心，建立一個一站式的數據平台，以統籌基建項目，提升效率。CGISP強於綜合各方數據，例如在新發展區項目規劃上，一般牽涉3大類數據：土地相關（位置、地界、權屬、用途和分區計劃大綱圖等）、工程（道路、大廈、地下喉管）以及環境（郊野公園、古蹟文物），這個平台可讓不同持份者查看、搜索、對比、分析和共享工程資訊，以便跟進發展。

透過智慧規劃，我們可以把北部都會區的策略性優勢完全發揮出來。政府宜把握這個黃金機會，締造香港成為一個吸引人才之地，如此未來我們的文憑試尖子就可以有更廣闊的科目可以選讀，而香港也能夠成為一個更宜居的創科中心。

▲ 透過智慧規劃，可以把北部都會區的策略性優勢完全發揮出來，政府宜把握機會，締造香港成為一個吸引人才之地，以及更宜居的創科中心。（資料圖片）