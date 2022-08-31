澳洲促3科企 公開反虐兒政策

網絡世界充斥着許多違法資訊，難以監控。澳洲監管機構近日向Meta、蘋果、微軟（Microsoft）3大科網巨頭發信，要求公開旗下社交媒體中，反虐兒政策及舉措，違者將面臨每天55.5萬澳元（約303萬港

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