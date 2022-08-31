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Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像

行政人員版 2022/08/31

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社交通訊軟件Snapchat深受外國用戶喜愛，為求留住用家，不斷擴充功能。Snapchat於官網宣布推出雙攝功能Snapchat Dual Camera，容許用家同時拍攝前置和後置鏡頭的影像。

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欄名 : 科技新知

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