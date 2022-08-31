Snapchat推雙攝 可同時拍前後影像 行政人員版 2022/08/31 分享： 分享： 社交通訊軟件Snapchat深受外國用戶喜愛，為求留住用家，不斷擴充功能。Snapchat於官網宣布推出雙攝功能Snapchat Dual Camera，容許用家同時拍攝前置和後置鏡頭的影像。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 今日 澳洲促3科企 公開反虐兒政策 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ 2022/08/30 iPhone 14 Pro 新專利揭剪瀏海？ Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 2022/08/30 Netflix平價訂閱 播廣告月費55元起 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 2022/08/29 海康威視逾8萬鏡頭 漏洞發現1年未修補 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 2022/08/29 百度低溫超導量子電腦 首建全球一體化平台 商業 手機Apps 軟件 科技行業 服務 鏡頭 iOS Snapchat