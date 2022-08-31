籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？

港府昨日罕有向公務員發通知，呼籲他們晚上收看TVB電視劇《愛‧回家》，惹來政圈熱議。原來因應近期東南亞「賣豬仔」騙案猖獗，保安局特意在電視節目中加入防騙信息，提醒市民提高警覺，以免墮入陷阱。

添「賣豬仔

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