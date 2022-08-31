籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 政治版 2022/08/31 分享： 分享： 港府昨日罕有向公務員發通知，呼籲他們晚上收看TVB電視劇《愛‧回家》，惹來政圈熱議。原來因應近期東南亞「賣豬仔」騙案猖獗，保安局特意在電視節目中加入防騙信息，提醒市民提高警覺，以免墮入陷阱。 添「賣豬仔 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 2022/08/30 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 2022/08/29 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 2022/08/27 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 2022/08/26 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 2022/08/25 葉劉兩年無放假 昨72歲生日鬆一鬆 保安局 電視劇 東南亞 電台節目 何永賢 卓永興 施政報告 財政司