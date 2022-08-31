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如心廣場「 Q posket Wonderland」 人氣角色登場+期間限定店+秋日市集

行政人員版 04:00 2022/08/31

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可愛別致嘅Q posket角色模型，一向備受少女及玩具迷追捧，絕對係個人收藏品系列嘅首選！黛安收到風，9月9日至28日，荃灣如心廣場將舉辦「如心廣場X Q posket Wonderland」主題活動，廣場一期將打造成Wonderland，令大家猶如置身動漫世界，可以同多位Q posket嘅最新人氣角色模型近距離接觸，包括大熱動畫《SPY X FAMILY》人氣角色安妮亞、黃昏及約兒；動畫《咒術迴戰》嘅虎仗悠仁、伏黑惠及釘崎野薔薇；公主迷至愛嘅《迪士尼》公主美人小魚仙及《百變小櫻Clear咭》中嘅甜美主角木之本櫻。

至於如心廣場二期就會打造全港首次亮相嘅TinyTAN公仔展示區，各人均有獨特服裝及配飾，畀粉絲近距離欣賞！此外，場內更設有期間限定店，出售多款最新Q posket產品，包括全新登場嘅《SPY X FAMILY》系列及人氣動漫《咒術迴戰》系列產品，喺限定店消費滿指定金額，即可加$50換購指定DIY人氣角色永生花擺設禮品，先到先得。NINA CLUB會員憑2,000積分，又或喺如心廣場、翩滙坊及華懋集團商場，以電子貨幣即日消費滿$1,200，更可換領Q Posket公仔模型㖭。

另外，趁中秋節快到，9月6至15日場內仲會設有秋日限定市集，出售多款應節禮品、茶葉及派對美酒等，大家千祈唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報

TinyTAN公仔展示區

《咒術迴戰》五條悟

秋日限定市集

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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