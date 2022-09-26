3大策略結合數碼平台 瑞銀致力吸納數碼世代私人客戶

近年財富管理客戶趨向年輕化，這群新一代客戶代表着行業未來的增長機遇。然而於投資方面，數碼世代傾向追求一定程度的自主性。為了更好地迎合他們的理財創富需要，除了優質專家建議及理想投資表現外，多元化服務渠道及數碼化平台亦非常關鍵。



瑞銀集團是全球領先的財富管理機構，以財富管理為業務核心，深耕環球市場逾160年並植根亞洲超過60年，一直以客戶為中心，陪伴及協助他們在人生每個階段實現目標。瑞銀財富管理私人客戶大中華區主管黃國正（Jamee）表示，瑞銀財富管理是一家真正的全球財富管理機構，多年來一直為世界各地的多代家庭提供服務。客戶可以享用瑞銀的平台及服務，與不同客戶建立聯繫，獲得獨特的投資機會以及來自瑞銀專家的專業意見。



專屬團隊服務私人客戶 3大策略迎合不同投資風格



瑞銀期望透過成立由專業客戶顧問和專家組成的「私人客戶」（Private Clients）服務團隊，專注拓展這群較為年輕和數碼世代的新一代客戶。這群目標客戶主要分為4類，分別是新晉企業家、年齡介乎30至40多歲的年輕家庭、金融業專業人士，以及非金融業專業人士，投資資產大部分介乎於100至500萬美元。



黃國正分享：「瑞銀一直為這群客戶提供服務，但現在我們為私人客戶成立專注服務他們的團隊及提供定制方案，令客戶可以更快速與我們溝通及獲得回應。私人客戶現在可以參與投資以往僅供高淨值和超高淨值人士定制的投資解決方案，他們更可享用瑞銀整個平台及服務，幫助他們創造財富，包括一個專屬私人客戶的微型網站、瑞銀投資總監辦公室CIO的見解和建議全面的投資產品和服務，以及不斷推陳出新的數碼銀行工具。」



黃國正形容，由於私人客戶處於財富管理旅程的初中期階段，長遠極具增長潛力，未來將成長為財富管理行業的中流砥柱。

▲ 黃國正表示，年輕私人客戶精通數碼技術，近年瑞銀大幅強化數碼平台及工具，現在是最適合的時間點拓展服務予這類客戶。

財富管理的核心價值是個人化服務，故了解目標客戶的需要，提供合適的服務是拓展新客戶的第一步。黃國正說：「針對私人客戶需要，我們的服務圍繞3大策略。第一是專屬私人客戶的全新獨特策略UBS Transact，適合金融業專業人士。他們對市場已相當熟悉，可借助專屬瑞銀私人客戶的微型網站，全面瀏覽最新的投資理念和解決方案，亦可通過同樣是瑞銀私人客戶獨有的Wealth Concierge執行交易。此類客戶可受惠於數碼平台提供的多元化產品及安全性，DIY管理其投資組合。



第二，如果客戶想參與決策，可選擇UBS Advice，由瑞銀CIO團隊提供建議予客戶，由客戶作決定。此協作方式多年來深受客戶歡迎。UBS Advice運用AI技術，每天監控投資組合風險。於客戶作出任何投資決定前，他們都可全天候24小時收到電子提醒功能，以及由私人客戶顧問主動提供的投資建議。



第三，有些客戶亦會將一部份的投資委託瑞銀團隊管理，他們會選擇UBS Manage，即全權委託服務，銀行會先跟客戶討論其投資目標及風險取向，然後由瑞銀為客戶規劃、管理日常投資交易及整體資產配置，以即時把握機遇或避險。 」



涉獵高端投資產品 3L框架制定長遠計劃

▲ 瑞銀建構了一項獨特的「3L」財富管理框架，為銀行了解客戶的財務狀況及需要，為他們作出全面、合適及長遠的建議。

在接觸新的私人客戶時，瑞銀的客戶顧問會運用獨有的「3L」框架，審視客戶在不同人生階段的財務目標，並建構相應的投資策略，從而制定長遠的財務規劃。



黃國正解釋：「第一個L是Liquidity（流動性策略），先了解客戶未來1至3年的需要，並協助他們妥善管理現金流及短期資金運用；第二個L是Longevity（長久性策略），即分析客戶退休後維持生活質素所需的資金。由於投資期更長，此策略可容許客戶投資更長年期的產品；最後一個L則是Legacy（傳承策略），主要滿足客戶傳承及其家族的長遠目標，例如將財富傳承給下一代，甚至是慈善捐贈等。」



據黃國正表示，不少客戶聽取分析後，更加透徹了解自己的財務狀況。該框架也有助客戶駕馭具挑戰性的投資環境，特別是近期市況相當波動，透過重申長久策略的重要性，客戶能繼續保持長綫的投資策略，而避免受短期波幅影響投資決定或長遠回報。



除了專屬團隊，私人客戶亦可接觸到以往主要提供予高增值客戶的投資產品，例如全權委託投資選項，以及另類投資如對沖或私募基金等，從而因應不同市況分散投資，以及捕捉新機遇。



瑞銀Circle One每日更新 討論提問增互動性



鑑於新一代客戶更傾向通過數碼渠道瀏覽投資研究資訊、管理投資組合及執行交易，手機應用程式等數碼平台的重要性不言而喻。現時透過瑞銀網上及手機銀行，客戶已能執行交易指示。較早前瑞銀於亞洲區首創「瑞銀Circle One」應用程式，根據瑞銀CIO觀點為客戶每日提供中文及英文版最新內容，以短片、播客（Podcast）和網上研討會等不同形式呈現，更會邀請市場上不同領域的專家參與分享，客戶亦可透過平台參與直播的瑞銀活動。



「瑞銀Circle One」應用程式屬瑞銀客戶專用，為提升互動性，客戶可參與由瑞銀策劃和主持的興趣圈，並互相認識及建立聯繫，一同討論他們熱衷的話題，包括投資、財富規劃、可持續發展、藝術、慈善事業等。

▲ 瑞銀Circle One是一個接通瑞銀財富管理全球生態系統的平台，能將客戶與專家、思想領袖和投資建議連繫起來。

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