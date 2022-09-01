葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 地產版 2022/09/01 分享： 分享： 地址：葵涌葵豐街28至36號業豐工業大廈9樓B105號單位 面積：200平方呎 開價：98萬元 呎價：4,900元 賣點：單位有裝修，現連租約放售，租期至2024年7月31日，月租5,900元，以開價計，租金 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 今日 天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 2022/08/25 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 2022/08/25 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 2022/08/25 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 2022/08/18 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 葵涌