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葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬

地產版 2022/09/01

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地址：葵涌葵豐街28至36號業豐工業大廈9樓B105號單位

面積：200平方呎

開價：98萬元

呎價：4,900元

賣點：單位有裝修，現連租約放售，租期至2024年7月31日，月租5,900元，以開價計，租金

...

欄名 : 拍賣行情

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