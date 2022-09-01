天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800

地址：天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居嘉湖新北江商場2樓105號舖

面積：100平方呎

開價：128萬元

呎價：12,800元

賣點：商場以民生小店為主，人流足，而舖位有裝修，投資自用均可

拍賣行：忠誠物業拍賣行

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