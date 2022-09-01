天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800 地產版 2022/09/01 分享： 分享： 地址：天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居嘉湖新北江商場2樓105號舖 面積：100平方呎 開價：128萬元 呎價：12,800元 賣點：商場以民生小店為主，人流足，而舖位有裝修，投資自用均可 拍賣行：忠誠物業拍賣行 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 拍賣行情 最新專欄文章 更多 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 今日 葵涌業豐工廈200呎連租約 叫價98萬 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 2022/08/25 葵涌業豐工廈工場 連租約備裝修開價86萬 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 2022/08/25 銅鑼灣商業大廈連租約舖 開價55萬 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 2022/08/25 火炭富騰中心 I Planet地下單位 每呎叫價7849 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 2022/08/18 旺角通菜街39號單邊舖 叫價4800萬 天水圍 嘉湖山莊