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天水圍新北江商場2樓舖 每呎叫價12800

地產版 2022/09/01

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地址：天水圍天湖路1號嘉湖山莊樂湖居嘉湖新北江商場2樓105號舖

面積：100平方呎

開價：128萬元

呎價：12,800元

賣點：商場以民生小店為主，人流足，而舖位有裝修，投資自用均可

拍賣行：忠誠物業拍賣行

...

欄名 : 拍賣行情

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