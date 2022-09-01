《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報 副刊版 2022/09/01 分享： 分享： 票房勁收的《明日戰記》，戲中不少戰甲及裝備製作認真，電影公司由即日起至9月14日便於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽。 是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用之戲服及道具，當 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 2022/08/31 唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 2022/08/29 Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 2022/08/27 翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 2022/08/27 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 2022/08/22 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 電影 展覽 銅鑼灣 古天樂 LEGO COLLAR ANSONBEAN 陳泳伽