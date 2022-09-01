  • 29°C
香港時間 : 2022901日 (週四) 01:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報

副刊版 2022/09/01

分享：

分享：

票房勁收的《明日戰記》，戲中不少戰甲及裝備製作認真，電影公司由即日起至9月14日便於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽。

是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用之戲服及道具，當

...

欄名 : 新鮮熱辣

最新專欄文章 更多

唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品
2022/08/31
唯港薈聯乘嬌蘭推蜂蜜下午茶 送價值$720護膚產品
Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴
2022/08/29
Apinara推出8道 華麗泰菜盛宴
翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶
2022/08/27
翡翠拉麵小籠包全新蟹宴 首度推出蟹主題下午茶
朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位
2022/08/27
朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES 夏日電影館」 經典動漫 1:1 Figure 打卡位
洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳
2022/08/22
洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳
電影 展覽 銅鑼灣 古天樂 LEGO COLLAR ANSONBEAN 陳泳伽

上一篇文章

回顧《風雲》至《明日戰記》視效演變 港片特技人才如何跟國際接軌

下一篇文章

Samsung摺機新世代 Galaxy Z Flip4 & Z Fold4
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？