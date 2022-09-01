《明日戰記》裝甲道具展覽 免費參觀兼獲迷你電影海報

票房勁收的《明日戰記》，戲中不少戰甲及裝備製作認真，電影公司由即日起至9月14日便於銅鑼灣Fashion Walk舉行《明日戰記》電影展覽。

是次展覽以電影內容為主題，展出部分拍攝時使用之戲服及道具，當

...