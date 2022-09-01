身邊很多朋友開始有膝頭痛問題，或因運動勞損及年紀關係。要改善膝頭痛，不能只聚焦膝頭，關鍵不在腳部前方，而是在膝頭後方的筋鍵。我們日常活動，即使走路，也很少活化到膝頭後方那條筋及周邊肌肉。後方筋鍵愈夠彈性，愈能穩定前方膝關節，所以想預防或改善膝頭痛，重點是活化和強化後腿筋鍵。

我有段時間運動勞損，上落樓梯膝頭會痛，所以明白那種難受。持之以恒地做以下拉後腿筋的動作，我的膝頭痛消失了，現在跳舞又可紮紮跳了，所以，樂意在此與有膝患的讀者分享：

一、做大字馬：坐在地下，腰背要挺直，與下身成九十度，鋤頭腳，雙腿向兩旁打開至極限，每人柔軟度不同，若開始時只能打開四十五度，亦沒問題，鋤頭腳的腳指用力向自己方向拉，靜止五分鐘，再慢慢每日延長時間。可邊拉邊看電視或書，想加深拉力則可面向牆，用牆身幫助雙腿打開的幅度；又或面背牆坐直，挺直身體慢慢向前趴，以整個人趴在地下為最終目標（勿急進，宜每日慢慢加強）。

二、坐着抬腿：平時坐下來時也可勤做抬腿動作，椅子必須平和硬，抬腿後上身和腿要成九十度，可單腿或雙腿同時抬高，同樣用力把腳指向自己方向拉。這動作可同時鍛練大腿股四頭肌。

三、向後行：可強化平時較少用到的後腿肌肉，學術期刊《Journal of Biomechanics》曾於一二年發表研究報告，證實向後行比向前行能顯著地減輕前膝痛。向後行好處很多，除可強化腿後腱外，更可強化平衡力、臀部肌群、脛骨前肌、核心肌群，更可活化腦部細胞。哈佛大學心理學教授Daniel Schacter在一九年發表研究，向後行能提升人的短暫記憶力。這是很好的運動，但必須注意安全，要在平地、無車出入的地方進行。

有朋友很勤力地日日做齊以上我推介的三種強化後腿筋鍵動作，一星期後膝頭痛的問題已有顯著改善，開心到不得了。「人老腿先衰，腿勤人長壽」，腳部活動自如，就是身體仍年輕的指標。