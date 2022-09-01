投資初創企業 應如何配置資源？

創新是驅動經濟增長和企業發展的重要動力，創新通過創造新產品、開發新商業模式和改進生產流程，在經濟增長中發揮着重要作用。風險投資（venture capital，VC）、政府和私營企業每年在研發（R&D）上投入數十億美元，以促進創新。通常許多創新者都針對同一群消費者的需求，例如隨着智能手機普及，許多初創公司針對同一通訊市場，開發了類似的叫車應用程序。

在實踐中，創新投資者有時可能會投資多家公司，這些公司也是該產品的競爭對手，例如幾家VC在Uber和Lyft的首次公開募股（IPO）之前，都已對這兩家公司作出了投資；香港政府支持創投的基金，則投資了Lalamove和GoGoVan，兩者的商業模式相同，都是為貨車司機和叫車客戶配對的方案。

分散或集中投資 各有利弊

筆者聯同3位學者，一起對「創新競爭者之間的資源配置」問題進行研究（論文題為「Resource Allocation Among Competing Innovators」），我們考慮了創新投資者面臨的一個核心問題，即如何投資於潛在的創新競爭者：如果投資者只投資少數初創企業，就有錯失獨角獸公司的風險；然而，投資許多類似的研發項目，或具有類似經營理念的初創企業，不僅需要更多資源，而且也會加劇產品市場的競爭。

實際操作上，投資於直接產品市場競爭對手的風險投資，可能會導致慘淡收場，例如總部位於加州的風險投資公司Grishin Robotics，於2017年初在香港投資了兩家共享單車服務公司OBike和Gobee，後來因共享單車服務的激烈競爭，很快導致兩家公司在後期倒閉。

因此，無論是私人投資者還是公共資助機構，都必須仔細考慮潛在產品市場競爭對資源配置決策的影響。有經濟學家通過研究67份投資備忘錄，分析了VC如何評估初創公司，結果表明，風險投資不僅考慮公司的內部因素，如管理質量和績效，還會考慮市場規模和競爭等外部因素。

紅杉投資策略 因行業而異

實際上，我們觀察到，投資者在不同行業採用不同的投資策略。以紅杉資本（Sequoia Capital）在中國的投資組合為例，紅杉資本於2011年向京東投資15億美元，京東很快成為中國領先的電子商務平台；在京東成功IPO後，紅杉於2014年退出，並於2017年和2018年向另一家電子商務平台拼多多投資了15.8億美元。拼多多是京東的直接競爭對手，後來在2020年成為中國用戶數量最多的電子商務平台，由此看來，紅杉似乎有意避免同時投資多家電子商務初創企業。

但是，紅杉有時也會在同一時期投資幾家有直接競爭的初創公司，例如在2015年投資了ONE Smart Piano（www.1tai.com）和itan8 Pianist，兩家公司都通過功能幾乎相同的移動應用程式，提供在綫鋼琴教育；2019年，紅杉投資了在綫早期教育領域的競爭對手Mathplane（www.mathplanet.com）和童行書院（www.tongxingschool.com）；2020年末和2021年，紅杉投資了微醫（www.guahao.com）、健海科技（www.justhealth.cn）、杉互健康（www.shanhuhealth.com）、妙手（www.miaoshou.net）、數坤科技（www.shukun.net）等，所有這些公司都旨在將信息技術應用於醫療保健，並為在綫健康服務開發產品。

為甚麼紅杉資本在某些行業集中投資於一家公司，卻在另一些行業進行多元化投資到多家初創企業？是甚麼因素影響其不同的投資策略？

獲配資源數量 影響創業者意慾

上述這些現象和問題，促使我們研究創新競爭者之間的最佳資源分配策略。我們探討了投資人在面對多個創業者的最優資源配置策略，其手握創新所需的重要資源，傾向把投資回報極大化，與創業者分享利潤成果。我們考慮一個順序博弈：投資人首先考慮如何在創業者競爭者之間作出資源配置，隨後在資源配置好後，創業者會視所得資源的多寡和預期的回報，決定對初創公司投入多少的精力，而資源的數量和創業者的努力，共同決定了創新的成功率。取得創新成功的創業者，會把產品推出市場，假若多於一個產品投入市場，產品之間會競爭，並會影響到利潤。

據筆者的研究，在均衡中，創業者的努力水平首先增加，然後按資源配量遞減。這種「非單調關係」（nonmonotone relationship）植根於資源和決定成功率的創業者努力之間的互補關係。

當只有非常少量資源時，必須輔以大量努力，才能達到相當高的成功率，結果創業者不樂意付出努力，甚至在資源不足的情況下，選擇不再參與；然而，當資源變得過度豐富時，由於努力和資源之間的可替代性，創業者亦會傾向減少其努力。

多樣化投資 或削預期利潤

在資源不足情況下，將所有資源集中在一個創業者身上，可以保證創業者積極參與其創新項目；若資源配置分散，可能會導致每個創業者收到的投資太少，而無法獲得激勵。隨着資源變得更加豐富，多樣化的投資可以提高創新的整體成功率，因為每個創業者獨立進行創新，且至少有一個創業者成功的概率增加；然而，多樣化的投資也增加了不止一個創業者在市場上推出產品的概率，如果其他從事類似項目的創業者也獲得許多資源，會讓產品市場中潛在的競爭增加，導致「租值消散」（rent dissipation），這會阻礙創業者事前給出努力。

基於創業者之間有競爭，投資人需要權衡創新失敗風險和「租值消散」，當面對創新不確定性時，以利潤為導向的投資人，可以通過把投資分散到更多創業者，降低產品開發失敗的風險；但是，如果多個類似的創新產品開發成功，產品市場的利潤就會縮水。這種權衡讓投資人必須考慮各個市場和行業中的「租值消散」強度，以決定最優資源分配策略。

總結來說，VC和公共資助機構在提供創新投資時，需要仔細考慮企業家的激勵問題。在將資源配置給潛在的創新競爭者時，需要在創新失敗風險和「租值消散」之間作出權衡；多元化投資降低了創新失敗的風險，但也降低了創新後市場的預期利潤。

此外，成功的創新需要豐富的資源和創新者的努力，資源不足或過度競爭，會阻礙創新者在創新階段發力。當資源稀缺時，集中投入才能保證活躍的努力；隨着資源變得豐富，多樣化的投資提高了創新的整體成功率，但可能導致成功的創新者之間產生惡性競爭，因此最優化的多元投資，呈現出「非單調模式」。這項研究發現，對VC和相關資助機構相信有一定啟迪。

▲ 創新是驅動經濟增長和企業發展的重要動力，在經濟增長中發揮着重要作用。（資料圖片）