林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓 政治版 2022/09/01 分享： 分享： 前特首林鄭月娥卸任兩個月以來一直低調，少有公開露面。繼日前化身家庭主婦，現身灣仔「買餸」，她前日就重拾公職身份，與到訪的新加坡副總理王瑞杰會面，這是她卸任後首度接待外賓。 王瑞杰前晚在社交平台上載與林鄭 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 2022/08/31 籲公僕收看《愛．回家》 港府搞邊科？ 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 2022/08/30 孫東兩測核酸 上午陰下午陽 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 2022/08/29 8月難忘經歷 聶德權確診兼撞車 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 2022/08/27 馬會改選 劉業強不滿「7人推薦名單」 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 2022/08/26 徐英偉擬「轉跑道」 參選港區人大 政治 林鄭月娥 新加坡 香港 立法會 社交平台 民建聯 泰國 越南 金鐘