林鄭晤王瑞杰 卸任後首接待外賓

前特首林鄭月娥卸任兩個月以來一直低調，少有公開露面。繼日前化身家庭主婦，現身灣仔「買餸」，她前日就重拾公職身份，與到訪的新加坡副總理王瑞杰會面，這是她卸任後首度接待外賓。

王瑞杰前晚在社交平台上載與林鄭

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